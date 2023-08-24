Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow День незалежності України — яка ціна свободи arrow

День незалежності України — яка ціна свободи

24 серпня 2023 15:49
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)
Яка ціна незалежності: Ауслендер
Український прапор на тлі Батьківщини-Матері. Фото: Ukrainian Presidential Press Service
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)

24 лютого пам'ятаю, начебто було вчора. Напередодні розмовляв зі своїм другом, відомим українським журналістом Андрієм Цаплієнком, і попросив його повідомити, якщо...

О п'ятій ранку прокинувся від його повідомлення, яке містило всього одне слово: "Почалося".

Читайте також:

Боротьба за волю

Потім були кілька днів страшної депресії, повідомлення про російських десантників у Гостомелі, "Київ-все", танки на Оболоні, здавалося, що це станеться ось-ось, і невідворотність цього жаху збивала подих.

Потім обережно почала народжуватися надія. Україна не здалася, оговталася від первісного шоку та жаху, з люттю приречених боролися її солдати та офіцери, і стало зрозуміло — війну не програно.

То був важкий рік, довелося відступати, була зима з постійними нальотами, і емоційний стан був подібний до синусоїди — то вгору, то вниз. Не можу уявити, який стан при цьому був в українців.

Але були й перемоги. Розгром під Києвом, визволення околиць столиці, героїчна оборона Маріуполя та Сєвєродонецька, крейсер "Москва", що пішов курсом, позначеним українським прикордонником, бій за острів Зміїний, розгром орди під Харковом та тріумфальне визволення Херсона.

null
Знищені будинки в окупованому Маріуполі. Фото: REUTERS

Пішла допомога Заходу, союзники не кинули Україну в біді, хоч, звичайно, могли би зробити більше. Але якщо хтось скаже, що Україна переможе у цій війні через допомогу Заходу, буде неправий зовсім.

Так, дають зброю та снаряди, так, женуть техніку. Але у "Бредлі" та "Мардерах", "Леопардах" та "Челленджерах" сидять українці. Це вони "Джавелінами" палять танки окупантів, і це вони наводять "Стінгери" на російські гелікоптери. На полі бою перемагають не танки — перемагають люди у танках.

Останній шанс на незалежність

Як я собі це бачу, українське суспільство ще не оговталося від болючого шоку. Ще не до всіх дійшло, що відбувається, і держава Україна веде війну не за квадратні кілометри своєї території, не за Крим чи Донбас, не за незалежність навіть. А за своє фізичне виживання, за право називатись Україною, говорити своєю мовою та жити так, як хоче її народ.

Ймовірно, це останній історичний шанс стати справді НЕЗАЛЕЖНОЮ. І остаточно порвати з цією кошмарною імперією, що нависає зі сходу і довгі століття ґвалтує народи всередині та навколо себе.

Ми не знаємо, скільки триватиме ця війна. Може, ще довгі роки. Ще буде дуже багато жертв, ще буде нова зима з обстрілами, будуть ракети та бомби, що падають на українські міста.

Але будуть і перемоги, і окупанти, що біжать, і звільнені міста і села. Стратегічна перевага України полягає в одній дуже простій речі — вона не має вибору. Здатись — значить зникнути. Програти —значить зникнути. Битися і перемогти — значить бути.

Як мешканець країни, яка з першого дня своєї історії бореться за своє існування, можу лише сказати — воно того варте. Такою є ціна свободи.

null
Виставка знищеної техніки окупантів на Хрещатику. Фото: REUTERS

А російський парад на Хрещатику таки відбувся. Але зовсім не так, як планували у Кремлі.

Україно, вітаю тебе!

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як змінювався Майдан Незалежності: фотофакти

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз