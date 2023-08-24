Какова цена независимости: Ауслендер

Украинский флаг на фоне Родины-Матери. Фото: Ukrainian Presidential Press Service

24 февраля помню, как будто было вчера. Накануне разговаривал со своим другом, известным украинским журналистом Андреем Цаплиенко, и попросил его сообщить, если что...

В пять утра проснулся от его сообщения, которое содержало всего одно слово: "Началось".

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Потом были несколько дней жуткой депрессии, сообщения о российских десантниках в Гостомеле, "Киев-все", танки на Оболони, казалось, что это случится вот-вот, и неотвратимость этого ужаса сбивала дыхание.

Потом осторожно начала рождаться надежда. Украина не сдалась, оправилась от первоначального шока и ужаса, с яростью обреченных сражались ее солдаты и офицеры, и стало понятно — война не проиграна.

То был тяжелый год, пришлось отступать, была зима с постоянными налетами и эмоциональное состояние было подобно синусоиде — то вверх, то вниз. Не могу представить, какое при этом состояние украинцев.

Но были и победы. Разгром под Киевом, освобождение окрестностей столицы, героическая оборона Мариуполя и Северодонецка, крейсер "Москва", ушедший курсом, обозначенным украинским пограничником, сражение за остров Змеиный, разгром орды под Харьковом и триумфальное освобождение Херсона.

Уничтоженные дома в оккупированном Мариуполе. Фото: REUTERS

Пошла помощь Запада, союзники не бросили Украину в беде, хотя, конечно, могли бы сделать больше. Но если кто-то скажет, что Украина победит в этой войне из-за помощи Запада, будет неправ совершенно.

Да, дают оружие и снаряды, да, гонят технику. Но в "Брэдли" и "Мардерах", "Леопардах" и "Челленджерах" сидят украинцы. Это они "Джавелинами" жгут танки оккупантов, и это они наводят "Стингеры" на российские вертолеты. На поле боя побеждают не танки — побеждают люди в танках.

Последний шанс на независимость

Как я себе это вижу, украинское общество еще не оправилось от болевого шока. Еще не до всех дошло, что происходит, и что государство Украина ведет войну не за квадратные километры своей территории, не за Крым или Донбасс, не за независимость даже. А за свое физическое выживание, за право называться Украиной, говорить на своем языке и жить так, как хочет ее народ.

Вероятно, это последний исторический шанс стать действительно НЕЗАВИСИМОЙ. И окончательно порвать с этой кошмарной империей, нависающей с востока и долгие века насилующей народы внутри и вокруг себя.

Мы не знаем, сколько продлится эта война. Может, еще долгие годы. Еще будет очень много жертв, еще будет новая зима с обстрелами, будут ракеты и бомбы, падающие на украинские города.

Но будут и победы, и бегущие оккупанты, и освобожденные города и села. Стратегическое преимущество Украины заключается в одной, очень простой вещи — у нее нет выбора. Сдаться — значит исчезнуть. Проиграть — значит исчезнуть. Сражаться и победить — значит быть.

Как житель страны, которая с первого дня своей истории сражается за свое существование, могу лишь сказать — оно того стоит. Такова цена свободы.

Выставка уничтоженной техники оккупантов на Крещатике. Фото: REUTERS

А российский парад на Крещатике все-таки состоялся. Но совсем не так, как планировали в Кремле.

Украина, поздравляю тебя.