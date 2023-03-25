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День СБУ: як влада привітала силовиків із професійним святом

25 березня 2023 16:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
25 березня — День СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Щорічно 25 березня в Україні відзначається професійне свято — День Служби безпеки України. 31-шу річницю створення СБУ її співробітники відзначають зі зброєю в руках, захищаючи Батьківщину пліч-о-пліч зі Збройними силами України.

Новини.LIVE зібрали підбірку привітань, як влада привітала силовиків із професійним святом.

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Привітання Володимира Зеленського

"Служба безпеки України б'ється з ворогом на фронті в найгарячіших точках, забезпечує кіберзахист України, стабілізує ситуацію в деокупованих районах, дбає про те, щоб у жодній із частинок України у ворога не було прислужників, допомагає нам повертати українців і українок із російської неволі. Немає такого підрозділу Служби, який не дав би нашій державі потрібних здобутків. І я вдячний усім вам за це!" — заявив президент.

Валерій Залужний

"Дорогі бойові побратими! Сьогодні у складі Сил оборони ви пліч-о-пліч зі Збройними силами героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові задачі, нищите ворога та техніку на всіх рубежах. Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та військові операції, які ви проводите — вже стали легендарними. Служба безпеки України — це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність. Завдяки вам - російська агентура, колаборанти, диверсанти та інші зрадники — отримують по заслугах. Безпека держави це безпека всього народу. З Днем Служби безпеки України. Разом — до перемоги!" — йдеться у привітанні Валерія Залужного.

Василь Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк також привітав колег з професійним святом.

"Незламні українці! Шановні колеги та побратими! 31-шу річницю створення Служби безпеки України ми знову відзначаємо зі зброєю в руках, захищаючи найцінніше — свою Батьківщину. Та якщо рік тому першочерговою метою було стримати ворога, то сьогодні ми робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі. Картина війни суттєво змінилася за цей час. І в цьому є вагомий внесок СБУ, яка пліч-о-пліч із побратимами з ЗСУ та всіма Силами безпеки й оборони наближає Перемогу. Ми виконуємо свій професійний обов'язок з честю і великою відповідальністю. Воюємо у найгарячіших точках війни. Посилюємо роботу за всіма напрямами від контррозвідки до кібербезпеки. Розслідуємо воєнні злочини окупантів, аби вони відповіли за скоєне", — йдеться у привітанні Малюка.

Він наголосив, що СБУ бореться як із зовнішнім ворогом, так із внутрішнім — зрадниками й колаборантами, які кликали "русский мир" на українську землю.

"Служба безпеки докладає максимум зусиль, аби звільнити Україну від ворожої навали. Тож щиро вітаю всіх співробітників СБУ, які вірою та правдою служать своїй Батьківщині! Ви довели, що є частиною народу, який неможливо зламати! Завдяки справжнім Героям Україна була, є і обов’язково буде! На жаль, кращі з кращих віддають свої життя за Батьківщину. Серед них – наші колеги. Вклоняємось перед їхнім подвигом та ще з більшим завзяттям продовжуємо боротися за Україну! Працюємо на результат, діємо на випередження і рухаємося до неминучої Перемоги! Слава Україні!" — підсумував Василь Малюк.

Зі свого боку пресслужба СБУ виготовила і оприлюднила потужне відео з нарізкою фрагментів спецоперацій, які виконували співробітники Служби безпеки.

Андрій Єрмак

"Вітаю всіх причетних з Днем СБУ! Дякуємо за службу на передовій і в тилу. Чимало з ваших операцій є прикладом для спецслужб світу", — зазначив керівник ОП.

Олексій Гончаренко

Нагородження робітників СБУ

Керівники Сил оборони привітали колектив Служби безпеки з 31-ою річницею з дня створення спецслужби і вручили відомчі нагороди співробітникам за заслуги на фронті.

У заходах взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, начальник Управління державної охорони генерал-майор Сергій Рудь і голова Держспецзв’язку, бригадний генерал Юрій Щиголь.

"Сьогодні ми разом служимо Україні, разом воюємо на фронті. Я знаю, наскільки великий вклад у нашу спільну боротьбу роблять хлопці та дівчата з СБУ. Я дякую всьому колективу Служби безпеки України! Від усіх учасників Сил безпеки та оборони – велика вам пошана і разом рухаємося до перемоги!" — наголосив Олексій Резніков.

Міністр оборони вручив 32 нагороди військовослужбовцям СБУ, серед яких "Знак пошани", вогнепальна зброя та медалі "За сприяння обороні", "Золотий Тризуб" і "За сприяння Збройним силам України".

день СБУ

день СБУ

день СБУ

день СБУ

Керівник УДО відзначив вагомі здобутки Служби безпеки у справі здійснення державної охорони України і вручив співробітникам 12 відомчих відзнак.

"Бажаю, щоб кількість ваших бойових виходів завжди дорівнювала кількості ваших повернень із бойових завдань!" — підкреслив Сергій Рудь. 

день СБУ

"Вистояти і вибороти Перемогу — наше спільне завдання. Усі складові Сил безпеки та оборони, вся країна, кожен з нас робить для цього все можливе і навіть неможливе.  Від імені військовослужбовців Держспецзв'язку хочу подякувати співробітникам СБУ за мужність і героїзм, за самовіддану і ефективну роботу заради майбутнього України. Переконаний, що наша взаємодія в питаннях захисту об'єктів критичної інфраструктури, протистоянні агресору, в тому числі і в кіберпросторі, лише посилюватиметься", — додав голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

день СБУ

Своєю чергою, голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк подякував колегам із Сил оборони за взаємодію та співпрацю у захисті нашої держави та їхній особистий внесок у зміцнення її обороноздатності.

Окрім того, Василь Малюк вручив очільникам Сил оборони три Пам’ятні знаки "Хрест Пошани".

"Сьогодні ми спільно боремося з агресором воюємо у найгарячіших точках фронту, знешкоджуємо внутрішнього ворога і тим самим робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі! Разом ми сила! Разом переможемо!" — резюмував голова СБУ.

день СБУ

Окрім того, Василь Малюк вручив очільникам Сил оборони три Пам’ятні знаки "Хрест Пошани".

Нагадаємо, нещодавно СБУ показала, як знищує окупантів. Росіяни гинуть від ударів спецпризначенців СБУ, навіть тікаючи з позицій на бронетехніці. 

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