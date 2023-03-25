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День СБУ: как власть поздравила силовиков с профессиональным праздником

25 марта 2023 16:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
25 марта - День СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ежегодно 25 марта в Украине отмечается профессиональный праздник – День Службы безопасности Украины. 31-ю годовщину создания СБУ ее сотрудники отмечают с оружием в руках, защищая Родину бок о бок с Вооруженными силами Украины.

Новини.LIVE собрали подборку поздравлений, как власти поздравили силовиков с профессиональным праздником.

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Поздравление Владимира Зеленского

"Служба безопасности Украины сражается с врагом на фронте в самых горячих точках, обеспечивает киберзащиту Украины, стабилизирует ситуацию в деоккупированных районах, заботится о том, чтобы ни в одной из частиц Украины у врага не было прислужников, помогает нам возвращать украинцев и украинок из российской неволи. Нет такого подразделения Службы, которое не дал бы нашему государству нужных достижений. И я благодарен всем вам за это!" — заявил президент.

Валерий Залужный

"Дорогие боевые собратья! Сегодня в составе Сил обороны вы бок о бок с Вооруженными силами героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах. Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и военные операции, которые Вы проводите — уже стали легендарными. Служба безопасности Украины — это мощная часть нашей большой единой армии, которая защищает национальную государственность. Благодаря вам — российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели — получают по заслугам. Безопасность государства — это безопасность всего народа. С Днем Службы безопасности Украины. Итого — к победе!" — говорится в поздравлении Валерия Залужного.

Василий Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также поздравил коллег с профессиональным праздником.

"Несокрушимые украинцы! Уважаемые коллеги и собратья! 31-ю годовщину создания Службы безопасности Украины мы снова отмечаем с оружием в руках, защищая самое ценное — свою Родину. Но если год назад первоочередной целью было сдержать врага, то сегодня мы делаем все, чтобы ускорить увольнение родной земли. Картина войны существенно изменилась за это время, и в этом есть весомый вклад СБУ, которая бок о бок с собратьями из ВСУ и всеми Силами безопасности и обороны приближает Победу, мы выполняем свой профессиональный долг с честью и большой ответственностью. Воюем в самых горячих точках войны. Усиливаем работу по всем направлениям — от контрразведки до кибербезопасности. Расследуем военные преступления оккупантов, чтобы они ответили за содеянное", — говорится в поздравлении Малюка.

Он подчеркнул, что СБУ борется как с внешним врагом, так и с внутренним — предателями и коллаборантами, которые звали "русский мир" на украинскую землю.

"Служба безопасности прилагает максимум усилий, чтобы освободить Украину от вражеского нашествия. Поэтому искренне поздравляю всех сотрудников СБУ, которые верой и правдой служат своей Родине! Вы доказали, что часть народа, который невозможно сломать! Благодаря настоящим Героям Украина была, есть и обязательно К сожалению, лучшие из лучших отдают свои жизни за Родину. Среди них — наши коллеги. Украине!" — подытожил Василий Малюк.

Со своей стороны, пресс-служба СБУ изготовила и обнародовала мощное видео с нарезкой фрагментов спецопераций, которые выполняли сотрудники Службы безопасности.

Андрей Ермак

"Поздравляю всех причастных с Днем СБУ! Спасибо за службу на передовой и в тылу. Многие из ваших операций являются примером для спецслужб мира", — отметил руководитель ОП.

Алексей Гончаренко

Награждение рабочих СБУ

Руководители Сил обороны поздравили коллектив Службы безопасности с 31-й годовщиной со дня создания спецслужбы и вручили ведомственные награды сотрудникам за заслуги на фронте.

В мероприятиях приняли участие министр обороны Алексей Резников, начальник Управления государственной охраны генерал-майор Сергей Рудь и глава Госспецсвязи, бригадный генерал Юрий Щиголь.

"Сегодня мы вместе служим Украине, вместе воюем на фронте. Я знаю, насколько большой вклад в нашу общую борьбу делают ребята из СБУ. Я благодарю весь коллектив Службы безопасности Украины! От всех участников Сил безопасности и обороны — большое вам уважение и вместе двигаемся к победе!" — подчеркнул Алексей Резников.

Министр обороны вручил 32 награды военнослужащим СБУ, среди которых "Знак почета", огнестрельное оружие и медали "За содействие обороне", "Золотой Трезубец" и "За содействие Вооруженным Силам Украины".

день СБУ

день СБУ

день СБУ

день СБУ

Руководитель УГО отметил весомые достижения Службы безопасности по делу осуществления государственной охраны Украины и вручил сотрудникам 12 ведомственных знаков отличия.

"Желаю, чтобы количество ваших боевых выходов всегда равнялось количеству ваших возвращений по боевым задачам!" — подчеркнул Сергей Рудь.

день СБУ

"Выстоять и завоевать Победу — наша общая задача. Все составляющие Сил безопасности и обороны, вся страна, каждый из нас делает для этого все возможное и даже невозможное. От имени военнослужащих Госспецсвязи хочу поблагодарить сотрудников СБУ за мужество и героизм, за самоотверженное и эффективную работу ради будущего Украины. Убежден, что наше взаимодействие в вопросах защиты объектов критической инфраструктуры, противостоянии агрессору, в том числе и в киберпространстве, будет только усиливаться", — добавил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

день СБУ

В свою очередь глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк поблагодарил коллег из Сил обороны за взаимодействие и сотрудничество в защите нашего государства и их личный вклад в укрепление его обороноспособности.

Кроме того, Василий Малюк вручил руководителям Сил обороны три Памятных знака "Крест Почета".

"Сегодня мы совместно боремся с агрессором – воюем в самых горячих точках фронта, обезвреживаем внутреннего врага и тем самым делаем все, чтобы ускорить освобождение родной земли! Вместе мы сила! Вместе победим!" — резюмировал глава СБУ.

день СБУ

Напомним, недавно СБУ показала, как уничтожает оккупантов. Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике.

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