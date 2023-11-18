З Днем сержанта ЗСУ — найкращі привітання та листівки для українських воїнів

Українські військовослужбовці 47 ОШБр на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Щороку 18 листопада в Україні відзначають свято День сержанта Збройних сил України. Воно відносно нове, адже було встановлено 2019 року. Цього дня вшановується відданість військовій справі та професіоналізм сержантів ЗСУ, їхня мужність і героїзм у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Новини.LIVE зібрали найкращі привітання у прозі, віршах та листівках до свята. Тож, не забудьте привітати захисників та захисниць з професійним святом та подякувати їм за мужність, самопожертву та захист Батьківщини.

Читайте також:

День сержанта ЗСУ 2023 — привітання у прозі

Від щирого серця бажаю незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів, незгасимого оптимізму та обов'язкової удачі. Твоя мужність здатна подолати будь-які перешкоди! З Днем сержанта ЗСУ!

***

У день сержанта ЗСУ щиро дякую вам за вашу хоробрість і безстрашність. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею!

***

Сержанте, вітаємо! Нехай кожен день буде дивувати новими перемогами. Бажаю безпеки, здоров'я і якнайшвидшого миру!

***

Вітаю З Днем сержанта ЗСУ! Ваша робота надихає і викликає гордість. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

***

Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Цього дня з найщирішими побажаннями шлемо вам привіт і кажемо "Дякую!". За мужність, віру, відвагу, сміливість і захист!

***

Вітаю з професійним святом — з Днем сержанта Збройних Сил! Нехай цей день подарує залпи привітань та багато добрих побажань. Нехай попереду чекає багато перемог, лаврів слави, і героїчних вчинків.

***

Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний.

День сержанта ЗСУ 18 листопада — привітання у віршах українською мовою

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

З Днем сержанта ЗСУ!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я — як та криця,

Хай служба завжди - як годиться!

Хай всюди - спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир!

З Днем сержанта!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви — це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

З Днем сержанта!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,

Від щирого серця тобі ми бажаємо

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу з гарної казки,

Перемоги у важкій боротьбі

Нехай все це буде тобі!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у красивих листівках

Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем сержанта ЗСУ 18 листопада

Нагадаємо, ми публікували детальний календар на листопад державних, професійних та міжнародних свят.