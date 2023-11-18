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День сержанта ЗСУ 2023: найкращі привітання та листівки українським військовим

18 листопада 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем сержанта ЗСУ — найкращі привітання та листівки для українських воїнів
Українські військовослужбовці 47 ОШБр на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щороку 18 листопада в Україні відзначають свято День сержанта Збройних сил України. Воно відносно нове, адже було встановлено 2019 року. Цього дня вшановується відданість військовій справі та професіоналізм сержантів ЗСУ, їхня мужність і героїзм у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Новини.LIVE зібрали найкращі привітання у прозі, віршах та листівках до свята. Тож, не забудьте привітати захисників та захисниць з професійним святом та подякувати їм за мужність, самопожертву та захист Батьківщини.

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День сержанта ЗСУ 2023 — привітання у прозі

Від щирого серця бажаю незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів, незгасимого оптимізму та обов'язкової удачі. Твоя мужність здатна подолати будь-які перешкоди! З Днем сержанта ЗСУ!

***

У день сержанта ЗСУ щиро дякую вам за вашу хоробрість і безстрашність. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею!

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Сержанте, вітаємо! Нехай кожен день буде дивувати новими перемогами. Бажаю безпеки, здоров'я і якнайшвидшого миру!

***

Вітаю З Днем сержанта ЗСУ! Ваша робота надихає і викликає гордість. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

***

Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Цього дня з найщирішими побажаннями шлемо вам привіт і кажемо "Дякую!". За мужність, віру, відвагу, сміливість і захист!

***

Вітаю з професійним святом — з Днем сержанта Збройних Сил! Нехай цей день подарує залпи привітань та багато добрих побажань. Нехай попереду чекає багато перемог, лаврів слави, і героїчних вчинків. 

 

 

***

Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний.

День сержанта ЗСУ 18 листопада — привітання у віршах українською мовою

Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
З Днем сержанта ЗСУ!

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я — як та криця,
Хай служба завжди - як годиться!
Хай всюди - спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир! 
З Днем сержанта!

***

Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами
Ви — це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.
З Днем сержанта!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,
Від щирого серця тобі ми бажаємо
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу з гарної казки,
Перемоги у важкій боротьбі
Нехай все це буде тобі!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у красивих листівках

Картинки-привітання з Днем сержанта ЗСУ 2023
Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем сержанта ЗСУ у красивих листівках
Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
День сержанта ЗСУ 2023 — привітання
Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
День сержанта ЗСУ 18 листопада — привітання
Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
День сержанта ЗСУ 2023: найкращі привітання та листівки
Привітання з Днем сержанта ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем сержанта ЗСУ 18 листопада

 

 

Нагадаємо, ми публікували детальний календар на листопад державних, професійних та міжнародних свят.

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