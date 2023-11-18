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День сержанта ВСУ 2023: лучшие поздравления и открытки украинским военным

18 ноября 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем сержанта ВСУ — лучшие поздравления и открытки для украинских воинов
Украинские военнослужащие 47 ОШБр на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год 18 ноября в Украине отмечают праздник День сержанта Вооруженных сил Украины. Он относительно новый, ведь был установлен в 2019 году. В этот день чествуется преданность военному делу и профессионализм сержантов ВСУ, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Новини.LIVE собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках к празднику. Не забудьте поздравить защитников и защитниц с профессиональным праздником и поблагодарить их за мужество, самопожертвование и защиту Родины.

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День сержанта ВСУ 2023 — поздравление в прозе

От всего сердца желаю несгибаемой веры, смелых идей, уверенных планов, неугасимого оптимизма и обязательной удачи. Твое мужество способно преодолеть любые препятствия! С Днем сержанта ВСУ!

***

В день сержанта ВСУ искренне благодарю вас за вашу храбрость и бесстрашие. Пусть каждый ваш день будет наполнен удачей!

***

Сержант, поздравляем! Пусть каждый день будет удивлять новыми победами. Желаю безопасности, здоровья и скорейшего мира!

***

Поздравляю С Днем сержанта ВСУ! Ваша работа вдохновляет и вызывает гордость. Желаю здоровья и мира, уважения и любви!

***

Поздравляем с Днем сержанта ВСУ! В этот день с самыми искренними пожеланиями шлем вам привет и говорим "Спасибо!". За мужество, веру, отвагу, смелость и защиту!

***

Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем сержанта Вооруженных Сил! Пусть этот день подарит залпы поздравлений и много хороших пожеланий. Пусть впереди ждет много побед, лавров славы и героических поступков.

***

Поздравляем нашего военного с профессиональным праздником! Желаем, чтобы служба по уставу доставляла радость и закаляла характер. Пусть порядок и дисциплина превратят твою жизнь в цепочку счастливых моментов. Оставайся собой, будь здоров и надежен.

День сержанта ВСУ 18 ноября — поздравление в стихах на украинском языке

Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
З Днем сержанта ЗСУ!

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я — як та криця,
Хай служба завжди - як годиться!
Хай всюди - спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир! 
З Днем сержанта!

***

Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами
Ви — це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.
З Днем сержанта!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,
Від щирого серця тобі ми бажаємо
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу з гарної казки,
Перемоги у важкій боротьбі
Нехай все це буде тобі!

Поздравление с Днем сержанта ВСУ в красивых открытках.

Картинки-поздравления с Днем сержанта ВСУ 2023
Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем сержанта ВСУ в красивых открытках.
Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE
День сержанта ВСУ 2023 — приветствие
Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE
День сержанта ВСУ 18 ноября
Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE
День сержанта ВСУ 2023: лучшие поздравления и открытки.
Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем сержанта ВСУ 18 ноября

 

 

Напомним, мы публиковали подробный календарь на ноябрь государственных, профессиональных и международных праздников.

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