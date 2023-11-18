С Днем сержанта ВСУ — лучшие поздравления и открытки для украинских воинов

Украинские военнослужащие 47 ОШБр на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Каждый год 18 ноября в Украине отмечают праздник День сержанта Вооруженных сил Украины. Он относительно новый, ведь был установлен в 2019 году. В этот день чествуется преданность военному делу и профессионализм сержантов ВСУ, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Новини.LIVE собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках к празднику. Не забудьте поздравить защитников и защитниц с профессиональным праздником и поблагодарить их за мужество, самопожертвование и защиту Родины.

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День сержанта ВСУ 2023 — поздравление в прозе

От всего сердца желаю несгибаемой веры, смелых идей, уверенных планов, неугасимого оптимизма и обязательной удачи. Твое мужество способно преодолеть любые препятствия! С Днем сержанта ВСУ!

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В день сержанта ВСУ искренне благодарю вас за вашу храбрость и бесстрашие. Пусть каждый ваш день будет наполнен удачей!

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Сержант, поздравляем! Пусть каждый день будет удивлять новыми победами. Желаю безопасности, здоровья и скорейшего мира!

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Поздравляю С Днем сержанта ВСУ! Ваша работа вдохновляет и вызывает гордость. Желаю здоровья и мира, уважения и любви!

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Поздравляем с Днем сержанта ВСУ! В этот день с самыми искренними пожеланиями шлем вам привет и говорим "Спасибо!". За мужество, веру, отвагу, смелость и защиту!

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Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем сержанта Вооруженных Сил! Пусть этот день подарит залпы поздравлений и много хороших пожеланий. Пусть впереди ждет много побед, лавров славы и героических поступков.

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Поздравляем нашего военного с профессиональным праздником! Желаем, чтобы служба по уставу доставляла радость и закаляла характер. Пусть порядок и дисциплина превратят твою жизнь в цепочку счастливых моментов. Оставайся собой, будь здоров и надежен.

День сержанта ВСУ 18 ноября — поздравление в стихах на украинском языке

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

З Днем сержанта ЗСУ!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я — як та криця,

Хай служба завжди - як годиться!

Хай всюди - спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир!

З Днем сержанта!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви — це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

З Днем сержанта!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,

Від щирого серця тобі ми бажаємо

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу з гарної казки,

Перемоги у важкій боротьбі

Нехай все це буде тобі!

Поздравление с Днем сержанта ВСУ в красивых открытках.

Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сержанта ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем сержанта ВСУ 18 ноября

Напомним, мы публиковали подробный календарь на ноябрь государственных, профессиональных и международных праздников.