Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow День танкістів: Зеленський нагородив українських військових arrow

День танкістів: Зеленський нагородив українських військових

14 вересня 2023 15:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
День танкістів: Зеленський нагородив українських військових
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначають День танкових військ. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський нагородив українських захисників. 

Відповідне відео з нагородження оприлюднив Володимир Зеленський. 

Читайте також:

Нагородження танкістів

"Коли ми вітаємо наші героїчні танкові війська та дякуємо їм, ми дякуємо саме за те, що вони повертають Україні свободу, життя, віру нашому народу в перемогу й роблять наші сили міцнішими. Слава танковим військам! Слава Україні!", — написав Зеленський. 

Нагадаємо, 14 вересня в Україні відзначають День танкових військ. Його запровадили з нагоди Харківської наступальної операції, яка завершилася в цей день минулого року. 

Також зі святом привітав українських танкістів головнокомандувач Валерій Залужний. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз