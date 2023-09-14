День танкістів: Зеленський нагородив українських військових

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначають День танкових військ. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський нагородив українських захисників.

Відповідне відео з нагородження оприлюднив Володимир Зеленський.

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Нагородження танкістів

"Коли ми вітаємо наші героїчні танкові війська та дякуємо їм, ми дякуємо саме за те, що вони повертають Україні свободу, життя, віру нашому народу в перемогу й роблять наші сили міцнішими. Слава танковим військам! Слава Україні!", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні відзначають День танкових військ. Його запровадили з нагоди Харківської наступальної операції, яка завершилася в цей день минулого року.

Також зі святом привітав українських танкістів головнокомандувач Валерій Залужний.