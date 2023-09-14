День танкистов: Зеленский наградил украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 14 сентября, в Украине отмечают День танковых войск. В честь праздника президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских защитников.

Соответствующее видео по награждению обнародовал Владимир Зеленский.

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Награждение танкистов

"Когда мы приветствуем наши героические танковые войска и благодарим их, мы благодарим именно за то, что они возвращают Украине свободу, жизнь, веру нашему народу в победу и делают наши силы крепче. Слава танковым войскам! Слава Украине!", — написал Зеленский.

Напомним, 14 сентября в Украине отмечают День танковых войск. Его ввели по случаю Харьковской наступательной операции, которая завершилась в этот день в прошлом году.

Также с праздником поздравил украинских танкистов главнокомандующий Валерий Залужный.