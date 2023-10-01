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День захисників і захисниць: європейські політики привітали українців зі святом

1 жовтня 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
День захисників і захисниць: європейські політики привітали українців зі святом
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць. Європейські політики привітали військових зі святом. 

Новини.LIVE зібрали привітання європейських політиків.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк

"Від імені американського народу, приєднуюся до мільйонів українців, які сьогодні відзначають День захисників. Ми вшановуємо героїв, які заплатили найвищу ціну, ветеранів, які служили вашій країні, і тих, хто зараз продовжує боротьбу", — сказала Брінк.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола

Вона зазначила, що у День захисників України відзначають хоробрість, рішучість і стійкість тих, хто бореться не лише для захисту рідної країни, але й стоять за спільні цінності.

Глава МЗС Норвегії Аннікен Вітфельд

"Норвегія солідарна з хоробрим народом України, що мужньо боронить свою країну з 2014 року. Ми вшановуємо військових, які борються проти російської агресії і згадуємо загиблих внаслідок цієї війни", — наголосила Вітфельд.

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Допис МЗС Норвегії. Фото: скриншот

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель

Він опублікував світлину з України, де ставить свічку у пам’ять про полеглих.

"О 9 годині під час хвилини мовчання ми згадуємо тих, хто заплатив найвищу ціну, захищаючи свою країну і нашу спільну свободу", — зазначив Боррель.

Нагадаємо, першого жовтня в Україні відзначається дуже важливе для народу свято — День захисників та захисниць. Тому в цей день потрібно привітати всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.

Також ми писали, що 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу. 

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