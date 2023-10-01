День захисників і захисниць: європейські політики привітали українців зі святом

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць. Європейські політики привітали військових зі святом.

Новини.LIVE зібрали привітання європейських політиків.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк

"Від імені американського народу, приєднуюся до мільйонів українців, які сьогодні відзначають День захисників. Ми вшановуємо героїв, які заплатили найвищу ціну, ветеранів, які служили вашій країні, і тих, хто зараз продовжує боротьбу", — сказала Брінк.

On behalf of the American people, I join millions of Ukrainians today in commemorating Defenders Day. We honor the heroes who have made the ultimate sacrifice, the veterans who have served your country, and those who continue to fight. pic.twitter.com/LSRh72UWg1 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 1, 2023

Президентка Європарламенту Роберта Метсола

Вона зазначила, що у День захисників України відзначають хоробрість, рішучість і стійкість тих, хто бореться не лише для захисту рідної країни, але й стоять за спільні цінності.

Today we honour the brave defenders of Ukraine, those on the frontline & the fallen soldiers.



On Ukraine's Defender Day, we salute the courage, defiance & resilience of those not only fighting to protect their homeland, but also standing up for our values.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/QhOlLpwDtM — Roberta Metsola (@EP_President) October 1, 2023

Глава МЗС Норвегії Аннікен Вітфельд

"Норвегія солідарна з хоробрим народом України, що мужньо боронить свою країну з 2014 року. Ми вшановуємо військових, які борються проти російської агресії і згадуємо загиблих внаслідок цієї війни", — наголосила Вітфельд.

Допис МЗС Норвегії. Фото: скриншот

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель

Він опублікував світлину з України, де ставить свічку у пам’ять про полеглих.

"О 9 годині під час хвилини мовчання ми згадуємо тих, хто заплатив найвищу ціну, захищаючи свою країну і нашу спільну свободу", — зазначив Боррель.

Today’s Ukraine Defenders Day is testimony to the heroic fight of the Ukrainian people for their liberty, against Russia’s barbaric war of aggression.



With the 9 AM minute of silence, we remember those who paid the highest price to defend their country & our collective freedom. pic.twitter.com/pNBc1DkbBV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Нагадаємо, першого жовтня в Україні відзначається дуже важливе для народу свято — День захисників та захисниць. Тому в цей день потрібно привітати всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.

Також ми писали, що 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.