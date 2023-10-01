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День защитников и защитниц: европейские политики поздравили украинцев с праздником

1 октября 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
День защитников и защитниц: европейские политики поздравили украинцев с праздником
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц. Европейские политики поздравили военных с праздником.

Новини.LIVE собрали поздравления европейских политиков.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк

"От имени американского народа, присоединяюсь к миллионам украинцев, которые сегодня отмечают День защитников. Мы чествуем героев, которые заплатили самую высокую цену, ветеранов, которые служили вашей стране, и тех, кто сейчас продолжает борьбу", — сказала Бринк.

Президент Европарламента Роберта Метсола

Она отметила, что в День защитников Украины отмечают храбрость, решительность и стойкость тех, кто борется не только для защиты родной страны, но и стоят за общие ценности.

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельд

"Норвегия солидарна с храбрым народом Украины, который мужественно защищает свою страну с 2014 года. Мы чествуем военных, которые борются против российской агрессии и вспоминаем погибших в результате этой войны", — подчеркнула Витфельд.

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Пост МИД Норвегии. Фото: скриншот

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель

Он опубликовал фотографию из Украины, где ставит свечу в память о павших.

"В 9 часов во время минуты молчания мы вспоминаем тех, кто заплатил самую высокую цену, защищая свою страну и нашу общую свободу", — отметил Боррель.

Напомним, первого октября в Украине отмечается очень важный для народа праздник — День защитников и защитниц. Поэтому в этот день нужно поздравить всех украинцев, которые защищают наше государство от российских оккупантов, пытаясь сохранить его независимость и суверенитет.

Также мы писали, что 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

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