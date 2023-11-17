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Денис Шмигаль розповів про стан енергетики України після старту опалювального сезону

17 листопада 2023 19:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Денис Шмигаль розповів про стан енергетики України після старту опалювального сезону
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео Шмигаля
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив про успішний перший місяць опалювального сезону в усіх областях. За його словами, стан енергетики наразі стабільний і дефіциту електроенергії немає.

Про це повідомляє Денис Шмигаль.

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Денис Шмигаль розповів про ремонти та захист кллючових для україни енергосистем. За його словами, вже відновили 1,9 ГВт генеруючих потужностей, а до кінця року планують відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності.

"Україна зараз повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів. У наших сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу. Запаси вугілля на складах — 1,1 млн тонн", — сказав прем'єр-міністр.

Також він додав, що наразі вже відновлено 445 об’єктів теплопостачання. Серед них котельні, центральні теплові пункти, ТЕЦ. 

На останок Шмигаль вказав, що Україна отримали нові постачання систем ППО від іноземних партнерів. Вони посилять захист енергооб’єктів.

Захист енергосистеми України

Нагадаємо, Глава держави Володимир Зеленський поговорив телефоном з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зокрема, вони говорили про виклики, які можуть бути перед Україною щодо енергетичної безпеки протягом зимового періоду.

Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання  дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. 

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