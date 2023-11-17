Денис Шмыгаль рассказал о состоянии энергетики Украины после старта отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот из видео Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил успешный первый месяц отопительного сезона во всех областях. По его словам, состояние энергетики сейчас стабильное и дефицита электроэнергии нет.

Об этом сообщает Денис Шмыгаль.

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Состояние энергетики в Украине

Денис Шмыгаль рассказал о ремонтах и защите ключевых для Украины энергосистем. По его словам, уже восстановили 1,9 ГВт генерирующих мощностей, а к концу года планируют восстановить еще 1,3 ГВт дополнительной мощности.

"Украина сейчас полностью обеспечила себя необходимым количеством энергоресурсов. В наших хранилищах почти 16 млрд кубометров газа. Запасы угля на складах — 1,1 млн тонн" , — сказал премьер-министр.

Также он добавил, что в настоящее время уже восстановлено 445 объектов теплоснабжения. Среди них котельные, центральные тепловые пункты, ТЭЦ.

В заключение Шмыгаль указал, что Украина получила новые поставки систем ПВО от иностранных партнеров. Они усилят защиту энергообъектов.

Защита энергосистемы Украины

Напомним, глава государства Владимир Зеленский поговорил по телефону с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В частности, они говорили о вызовах, которые могут быть перед Украиной по энергетической безопасности в течение зимнего периода.

Владимир Зеленский подписал решение СНБО о проведении мероприятий по усилению устойчивости энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду 2023/2024. Решения включают меры по предотвращению дефицита электроэнергии во время вероятных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.