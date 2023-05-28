Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Депутатам відшкодували за оренду житла за І квартал: хто у списку arrow

Депутатам відшкодували за оренду житла за І квартал: хто у списку

28 травня 2023 02:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Депутатам відшкодували за оренду житла за І квартал: хто у списку
Голосування у Верховній Раді. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За І квартал поточного року народні обранці отримали відшкодування за оренду житла. Списки нардепів оприлюднили на оційнному сайті парламентської газети "Голос України". 

Про це пише агенція "Вголос".

Читайте також:

Повідомляється, що у першому кварталі 2023 року, в списку на отримання компенсації за оренду житла фігурувало 116 народних депутатів.

Депутати, які отримали компенсації. Фото: Скріншот

Хто отримав компенсацію

Серед цих народних депутатів видання зазначило кілька яскравих прізвищ. Наприклад, Валерій Гнатенко та Георгій Мазурашу.

  • Валерій Гнатенко — народний депутат ВР 9-го скликання від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ", ексмер Дружківки.

Він неодноразово поширював російську пропаганду, підтримував проведення референдуму в Дружківці. Фігурант справи про сепаратизм.

  • Георгій Мазурашу — народний депутат 9-го скликання від провладної партії "Слуга народу".

У травні 2022 став співавтором скандального законопроєкту № 7351, що мав надавати право командирам (начальникам) вбивати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці без будь-яких доведених обставин.

Також, політик виступив проти вступу України в НАТО.

Додамо, що згідно зі статтею 35 закону "Про статус народного депутата України", депутати Верховної Ради України отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб. Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язані з залізницею і транспортними послугами, а також виробники зброї і електроніки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB