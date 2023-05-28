Депутатам відшкодували за оренду житла за І квартал: хто у списку

Голосування у Верховній Раді. Фото: УНІАН

За І квартал поточного року народні обранці отримали відшкодування за оренду житла. Списки нардепів оприлюднили на оційнному сайті парламентської газети "Голос України".

Про це пише агенція "Вголос".

Читайте також:

Повідомляється, що у першому кварталі 2023 року, в списку на отримання компенсації за оренду житла фігурувало 116 народних депутатів.

Депутати, які отримали компенсації. Фото: Скріншот

Хто отримав компенсацію

Серед цих народних депутатів видання зазначило кілька яскравих прізвищ. Наприклад, Валерій Гнатенко та Георгій Мазурашу.

Валерій Гнатенко — народний депутат ВР 9-го скликання від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ", ексмер Дружківки.

Він неодноразово поширював російську пропаганду, підтримував проведення референдуму в Дружківці. Фігурант справи про сепаратизм.

Георгій Мазурашу — народний депутат 9-го скликання від провладної партії "Слуга народу".

У травні 2022 став співавтором скандального законопроєкту № 7351, що мав надавати право командирам (начальникам) вбивати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці без будь-яких доведених обставин.

Також, політик виступив проти вступу України в НАТО.

Додамо, що згідно зі статтею 35 закону "Про статус народного депутата України", депутати Верховної Ради України отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб. Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язані з залізницею і транспортними послугами, а також виробники зброї і електроніки.