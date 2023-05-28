Депутатам возместили за аренду жилья за I квартал: кто в списке

Голосование в Верховной Раде. Фото: УНИАН

За I квартал этого года народные избранники получили возмещение за аренду жилья. Списки нардепов обнародовали на сайте парламентской газеты "Голос Украины".

Об этом пишет агентство "Вголос".

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Сообщается, что в первом квартале 2023 года в списке на получение компенсации за аренду жилья фигурировало 116 народных депутатов.

Депутаты, получившие компенсацию. Фото: Скриншот

Кто получил компенсацию

Среди этих народных депутатов издание отметило несколько ярких фамилий. К примеру, Валерий Гнатенко и Георгий Мазурашу.

Валерий Гнатенко — народный депутат ВР 9-го созыва от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ", экс-мер Дружковки.

Фигурант дела о сепаратизме. Он неоднократно распространял российскую пропаганду, поддерживал референдум в Дружковке.

Георгий Мазурашу — народный депутат 9-го созыва от провластной партии "Слуга народа".

В мае 2022 г. стал соавтором скандального законопроекта № 7351, который должен был предоставлять право командирам (начальникам) убивать военнослужащих за невыполнение приказов в боевой обстановке без каких-либо доказанных обстоятельств.

Также политик выступил против вступления Украины в НАТО.

Добавим, что согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты Верховной Рады Украины получают компенсацию на аренду помещения или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц. Среди попавших под ограничения компаний значительная часть связана с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.