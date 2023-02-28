Що потрібно знати військовим про компенсації за піднайом житла

Держава нараховує компенсації військовим за піднайом житла: що потрібно знати
Українські військові можуть отримати грошову компенсацію за піднайом житла. Якщо у військовослужбовця є ще сім'я, ця сума збільшується.
Про це інформує Military Media Center.
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Деталі
Відтак, відповідно до окремого доручення Міністра оборони України від 30.01.2023 №2418/з розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом жилих приміщень з 01 січня 2023 року встановлено:
- у Києві — 3800 гривень на місяць
- в обласних центрах — 2850 гривень на місяць
- в інших населених пунктах — 1900 гривень на місяць
Однак варто пам'ятати, що для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.
Нагадаємо, Міноборони України знизило ціни на послуги з організації харчування військових у 2023 році.
Раніше ж ЗМІ повідомляли, що Міноборони купує продукти для армії вдвічі-втричі дорожче. Зокрема, журналісти порівняли ціни однієї з угод із цінниками столичних магазинів.
Тоді з'ясувалося, що Міноборони купувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна на прилавках магазинів не перевищує 7 грн за штуку.