Що потрібно знати військовим про компенсації за піднайом житла

Військові можуть отримати компенсацію за наймане житло

Українські військові можуть отримати грошову компенсацію за піднайом житла. Якщо у військовослужбовця є ще сім'я, ця сума збільшується.

Про це інформує Military Media Center.

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Відтак, відповідно до окремого доручення Міністра оборони України від 30.01.2023 №2418/з розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом жилих приміщень з 01 січня 2023 року встановлено:

у Києві — 3800 гривень на місяць

в обласних центрах — 2850 гривень на місяць

в інших населених пунктах — 1900 гривень на місяць

Однак варто пам'ятати, що для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

Нагадаємо, Міноборони України знизило ціни на послуги з організації харчування військових у 2023 році.

Раніше ж ЗМІ повідомляли, що Міноборони купує продукти для армії вдвічі-втричі дорожче. Зокрема, журналісти порівняли ціни однієї з угод із цінниками столичних магазинів.

Тоді з'ясувалося, що Міноборони купувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна на прилавках магазинів не перевищує 7 грн за штуку.