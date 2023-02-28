Что нужно знать военным о компенсациях за поднаем жилья

Государство начисляет компенсации военным за поднаём жилья: что нужно знать
Украинские военные могут получить денежную компенсацию за поднаём жилья. Если у военнослужащего есть еще семья, то эта сумма увеличивается.
Об этом информирует Military Media Center.
-
Россияне пытаются найти пути обхода украинского ПВО — Гуменюк
-
Путинистская партия решила провести выборы в Донецке: что известно
-
Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества
-
"Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию
-
Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом
-
Оккупанты втянули в пропаганду украинские банки: аналитики опровергли очередной фейк
-
Прорывают границы: в Кишиневе антиправительственный митинг выходит из-под контроля
-
Застрелила собаку: жителя Одесчины будут судить за жестокое обращение с животным
Подробности
Следовательно, согласно отдельному поручению Министра обороны Украины от 30.01.2023 №2418/с размер выплаты денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилых помещений с 01 января 2023 установлен:
- в Киеве — 3800 гривен в месяц
- в областных центрах — 2850 гривен в месяц
- в других населенных пунктах — 1900 гривен в месяц
Однако следует помнить, что для военнослужащих, имеющих троих и более членов семьи, указанные размеры увеличиваются в 1,5 раза.
Напомним, Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году.
Ранее же СМИ сообщали, что Минобороны покупает продукты для армии в два-три раза дороже. В частности, журналисты сравнили цены одного из сделок с ценниками столичных магазинов.
Тогда выяснилось, что Минобороны покупало яйца по 17 гривен за штуку, в то время как розничная цена на прилавках магазинов не превышает 7 грн за штуку.