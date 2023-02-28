Что нужно знать военным о компенсациях за поднаем жилья

Военные могут получить компенсацию за наемное жилье

Украинские военные могут получить денежную компенсацию за поднаём жилья. Если у военнослужащего есть еще семья, то эта сумма увеличивается.

Об этом информирует Military Media Center.

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Следовательно, согласно отдельному поручению Министра обороны Украины от 30.01.2023 №2418/с размер выплаты денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилых помещений с 01 января 2023 установлен:

в Киеве — 3800 гривен в месяц

в областных центрах — 2850 гривен в месяц

в других населенных пунктах — 1900 гривен в месяц

Однако следует помнить, что для военнослужащих, имеющих троих и более членов семьи, указанные размеры увеличиваются в 1,5 раза.

Напомним, Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году.

Ранее же СМИ сообщали, что Минобороны покупает продукты для армии в два-три раза дороже. В частности, журналисты сравнили цены одного из сделок с ценниками столичных магазинов.

Тогда выяснилось, что Минобороны покупало яйца по 17 гривен за штуку, в то время как розничная цена на прилавках магазинов не превышает 7 грн за штуку.