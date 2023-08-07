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Державний телеканал FREEДОМ замовив написання текстів на понад 2,6 млн грн

7 серпня 2023 16:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Державний телеканал FREEДОМ замовив написання текстів на понад 2,6 млн грн
Ефір телеканалу FREEДОМ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні продовжуються скандальні закупівлі під час повномасштабної війни. Державний телеканал FREEДОМ вирішив закупити написання текстів на понад 2,6 млн грн.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Закупівля текстів 

Телеканал FREEДОМ вирішив здійснити закупівлю послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та створення різножанрових інформаційних матеріалів текстового характеру для подальшого розміщення на діджитал-платформі.

За один текст на 2 000 знаків платитимуть по 4 000 грн. Загальна сума замовлення 2 640 000,00 грн. Варто зазначити, що ціна по Україні на тексти становить 60-120 грн за 1 000 знаків. 

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Закупівля текстів. Фото: скриншот

Переможцем стало ТОВ "ІМАЖИНАРІУМ".

Нагадаємо, на найбільше сміттєзвалище України хочуть "викинути" ще пів мільярда гривень. Стільки, на думку "Київспецтрансу", коштує реконструкція і технічне переоснащення полігону №5 в Підгірцях.

Також ми писали, що у Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. Одеська мерія вже почала шукати підрядників.

Додамо, у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради вирішили оголосили тендер для того, щоб провести реконструкцію дороги по проспекту Гагаріна. Протяжність проспекту — 2 км.

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