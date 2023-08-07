Державний телеканал FREEДОМ замовив написання текстів на понад 2,6 млн грн
В Україні продовжуються скандальні закупівлі під час повномасштабної війни. Державний телеканал FREEДОМ вирішив закупити написання текстів на понад 2,6 млн грн.
Про це йдеться на сайті Prozorro.
Закупівля текстів
Телеканал FREEДОМ вирішив здійснити закупівлю послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та створення різножанрових інформаційних матеріалів текстового характеру для подальшого розміщення на діджитал-платформі.
За один текст на 2 000 знаків платитимуть по 4 000 грн. Загальна сума замовлення 2 640 000,00 грн. Варто зазначити, що ціна по Україні на тексти становить 60-120 грн за 1 000 знаків.
Переможцем стало ТОВ "ІМАЖИНАРІУМ".
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