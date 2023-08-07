Государственный телеканал FREEДОМ заказал написание текстов более чем на 2,6 млн грн
В Украине продолжаются скандальные закупки во время полномасштабной войны. Государственный телеканал FREEДОМ решил закупить написание текстов более чем на 2,6 млн грн.
Об этом говорится на сайте Prozorro.
Закупка текстов
Телеканал FREEДОМ решил осуществить закупку услуги по разработке идей и концепций, обеспечению их реализации и созданию разножанровых информационных материалов текстового характера для дальнейшего размещения на диджитал-платформе.
За один текст на 2 000 знаков будут платить по 4 000 грн. Общая сумма заказа 2 640 000,00 грн. Следует отметить, что цена по Украине на тексты составляет 60-120 грн за 1000 знаков.
Победителем стало ООО "ИМАЖИНАРИУМ".
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