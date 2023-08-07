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Государственный телеканал FREEДОМ заказал написание текстов более чем на 2,6 млн грн

7 августа 2023 16:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Государственный телеканал FREEДОМ заказал написание текстов более чем на 2,6 млн грн
Эфир телеканала FREEДОМ. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжаются скандальные закупки во время полномасштабной войны. Государственный телеканал FREEДОМ решил закупить написание текстов более чем на 2,6 млн грн.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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Закупка текстов

Телеканал FREEДОМ решил осуществить закупку услуги по разработке идей и концепций, обеспечению их реализации и созданию разножанровых информационных материалов текстового характера для дальнейшего размещения на диджитал-платформе.

За один текст на 2 000 знаков будут платить по 4 000 грн. Общая сумма заказа 2 640 000,00 грн. Следует отметить, что цена по Украине на тексты составляет 60-120 грн за 1000 знаков.

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Покупка текстов. Фото: скриншот

Победителем стало ООО "ИМАЖИНАРИУМ".

Напомним, на самую большую свалку Украины хотят "выбросить" еще полмиллиарда гривен. Столько, по мнению "Киевспецтранса", стоит реконструкция и техническое перевооружение полигона №5 в Подгорцах.

Также мы писали, что в Приморском районе Одессы планируют построить новый водопровод за 400 миллионов. Одесская мэрия уже начала искать подрядчиков.

Добавим, в Исполнительном комитете Криворожского городского совета решили объявить тендер для того, чтобы провести реконструкцию дороги по проспекту Гагарина. Протяженность проспекта — 2 км.

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