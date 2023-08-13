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Дія трудового договору призупинена: чи треба робити запис у трудову

13 серпня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дія трудового договору призупинена: чи треба робити запис у трудову
Трудова книжка в руках. Фото: Пенсійний фонд України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. За цей час чимало українців лишилося без роботи. Підприємства змушені були або згортати свою діяльність та звільняти працівників, або призупиняти з ними дію трудового договору.

Чи варто у такому випадку вносити запис у трудову книжку, Новини.LIVE розбиралися.

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Запис у трудовій книжці

У Державній службі з питань праці зазначають, якщо підприємство призупинило дію трудового договору, то це не тягне за собою припинення трудових відносин.

Тобто працівник залишається працівником, а роботодавець — його роботодавцем.

Фахівці заявляють, що до трудової книжки не вноситься запис про призупинення дії трудового договору, навіть на прохання працівника.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно сплачувати кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити за кордон.

За словами юристів, виїзд за кордон стане неможливим у тому випадку, якщо вже відкрите виконавче провадження. Тобто після того, коли відбудеться судове засідання і комунальники отримають рішення суду.

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