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Действие трудового договора приостановлено: нужно ли делать запись в трудовую

13 августа 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Действие трудового договора приостановлено: нужно ли делать запись в трудовую
Трудовая книга в руках. Фото: Пенсионный фонд Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала РФ. За это время многие украинцы остались без работы. Предприятия вынуждены были либо сворачивать свою деятельность и увольнять работников, либо приостанавливать с ними действие трудового договора.

Следует ли в таком случае вносить запись в трудовую книжку, Новини.LIVE разбирались.

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Запись в трудовой книжке

В Государственной службе по труду отмечают, если предприятие приостановило действие трудового договора, то это не означает прекращение трудовых отношений.

То есть работник остается работником, а работодатель — его работодателем.

Специалисты заявляют, что в таком случае в трудовую книжку не вносится запись о приостановлении действия трудового договора, даже по просьбе работника.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну, украинцев обязывают вовремя платить средства за коммунальные услуги и не накапливать долги. В некоторых случаях за это могут выгнать с работы и даже не выпустить за границу.

По словам юристов, выезд за границу станет невозможен в том случае, если уже открыто исполнительное производство. То есть после того, как состоится судебное заседание и коммунальщики получат решение суда.

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