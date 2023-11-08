Для кого знизять податки, зміни для ФОПів та корупція — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем студії Новини.LIVE став народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Обговорять податкову політику держави під час війни та багато іншого.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:00 за посиланням.

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Ведуча Лана Шевчук обговорить з Данилом Гетманцевим податкову політику держави під час війни, критику Гетманцева в ЗМІ, розгляд в Раді нового закону про податок для самозайнятих осіб, вступ України до ЄС та багато іншого.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України внесли законопроєкт №10166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур’єрів, таксистів, перукарів тощо. Він передбачає спрощення процедури сплати податків та їх зниження.

Експерти розповіли, як вплине на ціни та роботу водіїв райдхейлінгових сервісів та кур'єрів така ініціатива.