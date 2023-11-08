Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Для кого знизять податки, зміни для ФОПів та корупція — прямий ефір Новини.LIVE arrow

Для кого знизять податки, зміни для ФОПів та корупція — прямий ефір Новини.LIVE

8 листопада 2023 18:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Для кого знизять податки, зміни для ФОПів та корупція — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Гостем студії Новини.LIVE став народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Обговорять податкову політику держави під час війни та багато іншого.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:00 за посиланням.

Читайте також:

Про що ефір

Ведуча Лана Шевчук обговорить з Данилом Гетманцевим податкову політику держави під час війни, критику Гетманцева в ЗМІ, розгляд в Раді нового закону про податок для самозайнятих осіб, вступ України до ЄС та багато іншого.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України внесли законопроєкт №10166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур’єрів, таксистів, перукарів тощо. Він передбачає спрощення процедури сплати податків та їх зниження.

Експерти розповіли, як вплине на ціни та роботу водіїв райдхейлінгових сервісів та кур'єрів така ініціатива.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі