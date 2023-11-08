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Для кого снизят налоги, изменения для ФЛП и коррупция — прямой эфир Новини.LIVE

8 ноября 2023 18:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Для кого снизят налоги, изменения для ФЛП и коррупция — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Гостем студии Новини.LIVE стал народный депутат Украины, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Обсудят налоговую политику государства во время войны и многое другое.

Смотрите эфир Новости.LIVE в 19:00 по ссылке.

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Ведущая Лана Шевчук обсудит с Данилом Гетманцевым налоговую политику государства во время войны, критику Гетманцева в СМИ, рассмотрение в Раде нового закона о налоге для самозанятых лиц, вступление Украины в ЕС и многое другое.

Напомним, что в Верховной Раде Украины был внесен законопроект №10166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в том числе курьеров, таксистов, парикмахеров и т.д. Он предусматривает упрощение процедуры уплаты налогов и их понижение.

Эксперты рассказали, как повлияет на цены и работу водителей райдхейлинговых сервисов и курьеров такая инициатива.

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