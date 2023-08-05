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Для навчань на F-16 визначено першу групу українських пілотів, — Politico

5 серпня 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Для навчань на F-16 визначено першу групу українських пілотів, — Politico
Літак F-16.Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16. Вже сформували першу групи для навчання. Перша група військових нараховує вісім пілотів. 

Про це повідомляє видання Politico.

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Навчання на винищувачах F-16

Повідомляється, що вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на американських винищувачах. Щоправда, про дату початку навчань не повідомляється.

"Коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американським військовим літаком, причому більша частина навчання відбудеться в Данії та Румунії", — пише видання.

Також повідомляється, що загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, цього достатньо для двох ескадрилій.

Нагадаємо, в Укрпошті презентували нову поштову марку "Винищувач зла", яка присвячена літакам F-16. Придбати її можна, починаючи з 4 серпня. 

Тираж марок становить 600 тисяч примірників, ціна маркового аркуша — 156 гривень. Зазначається, що 16 гривень з кожної марки спрямують на придбання дронів для ЗСУ.

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