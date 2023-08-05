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Для учений на F-16 определена первая группа украинских пилотов, — Politico

5 августа 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Для учений на F-16 определена первая группа украинских пилотов, — Politico
Самолет F-16. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские пилоты начинают обучение на истребителях F-16. Уже сформировали первую группу для обучения. Первая группа военных насчитывает восемь пилотов.

Об этом сообщает издание Politico.

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Обучение на истребителях F-16

Сообщается, что восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским, готовы начать обучение на американских истребителях. Правда, о дате начала учений не сообщается.

"Коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американским военным самолетом, причем большая часть обучения состоится в Дании и Румынии", — пишет издание.

Также сообщается, что в общей сложности для потенциального участия в учебной программе определено 32 пилота, этого достаточно для двух эскадрилий.

Напомним, в Укрпочте презентовали новую почтовую марку "Истребитель зла", посвященную самолетам F-16. Приобрести ее можно начиная с 4 августа.

Тираж марок составляет 600 тысяч экземпляров, цена марочного листа — 156 гривен. Отмечается, что 16 гривен с каждой марки направят на приобретение дронов для ВСУ.

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