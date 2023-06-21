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Дмитро Кулеба зустрівся з Ентоні Блінкеном: що обговорювали

21 червня 2023 00:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дмитро Кулеба зустрівся з Ентоні Блінкеном: що обговорювали
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: МЗС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У вівторок, 20 червня, у Лондоні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Тwitter.

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Повідомляється, що Дмитро Кулеба з Ентоні Блінкеном обговорили ситуацію на фронті та членство України в НАТО.

"Ми обговорили наступні кроки щодо зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства України в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру", — йдеться в повідомленні Кулеби.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 21 червня на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після вторгнення РФ, Америка оголосить про новий пакет допомоги Україні. 

Він наголосив, що США надалі виконуватимуть зобов’язання допомоги Україні, зокрема шляхом виділення нового потужного пакета допомоги з боку США, про який оголосять вже зовсім скоро.

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