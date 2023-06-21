Дмитро Кулеба зустрівся з Ентоні Блінкеном: що обговорювали

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: МЗС України

У вівторок, 20 червня, у Лондоні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Тwitter.

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Повідомляється, що Дмитро Кулеба з Ентоні Блінкеном обговорили ситуацію на фронті та членство України в НАТО.

"Ми обговорили наступні кроки щодо зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства України в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру", — йдеться в повідомленні Кулеби.

In London, I met with @SecBlinken and thanked US for its support. We discussed next steps to bolster Ukraine's counter-offensive capabilities, preparing the Vilnius summit deliverables on Ukraine's NATO membership perspective, and growing the global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/4B0gj3ygsk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 20, 2023

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 21 червня на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після вторгнення РФ, Америка оголосить про новий пакет допомоги Україні.

Він наголосив, що США надалі виконуватимуть зобов’язання допомоги Україні, зокрема шляхом виділення нового потужного пакета допомоги з боку США, про який оголосять вже зовсім скоро.