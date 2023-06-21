Дмитрий Кулеба встретился с Энтони Блинкеном: что обсуждали
Во вторник, 20 июня, в Лондоне состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Встреча Кулебы с Блинкеном
Сообщается, что Дмитрий Кулеба с Энтони Блинкеном обсудили ситуацию на фронте и членство Украины в НАТО.
"Мы обсудили следующие шаги по укреплению контрнаступательных возможностей Украины, подготовке результатов Вильнюсского саммита по перспективе членства Украины в НАТО и росту глобальной поддержки Формулы мира", — говорится в сообщении Кулебы.
В Лондоне, я имею с @SecBlinken и поддерживаемым США для его поддержки. Мы говорили о наступных шагах к Bolster Ukrain's counter-offensive capabilities, preparing the Vilnius summit deliverables on Ukraine's NATO membership perspective, and rostoucí global support for Peace Formula. pic.twitter.com/4B0gj3ygsk— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 20, 2023
Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 21 июня на конференции, направленной на поощрение частных компаний инвестировать в восстановление страны после вторжения РФ, Америка объявит новый пакет помощи Украине.
Он подчеркнул, что США в дальнейшем будут выполнять обязательства помощи Украине, в частности, путем выделения нового мощного пакета помощи со стороны США, о котором объявят уже совсем скоро.