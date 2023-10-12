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До 2026 року кожен український військовий вільно володітиме англійською мовою, — Генштаб

12 жовтня 2023 13:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
До 2026 року кожен український військовий вільно володітиме англійською мовою, — Генштаб
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство оборони спільно з Генштабом Збройних сил України посилять роботу щодо опанування військовослужбовцями іноземних мов. Очікується, що до 2026 року кожен український військовий вільно володітиме англійською мовою.

Про це в рамках круглого столу в Military Media Center повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.

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Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесли низку коректив у Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом.

"Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою", — сказав Коваль.

Володимир Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Генерал-майор також додав, що сьогодні у закладах військової освіти реалізується низка інноваційних освітніх проєктів в рамках переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах відбиття російської агресії. Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін найкращих військових практиків, а також вчених для підготовки, зокрема, офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності.

Раніше ми розповідали, що речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на F-16. За його словами, наразі вони вчать англійську мову та проходять тренування на симуляторах.

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