До 2026 года каждый украинский военный будет свободно владеть английским языком, — Генштаб

Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб

Министерство обороны совместно с Генштабом Вооруженных сил Украины усилят работу по освоению военнослужащими иностранных языков. Ожидается, что к 2026 году каждый украинский военный будет свободно владеть английским языком.

Об этом в рамках круглого стола в Military Media Center сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль.

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Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом внесли ряд корректив в Дорожную карту по усовершенствованию языковой подготовки в ВСУ для повышения уровня владения иностранными языками личным составом.

"Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы до 2026 года каждый военнослужащий ВСУ свободно говорил по-английски", — сказал Коваль.

Владимир Коваль отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных вузах на английском языке.

Генерал-майор также добавил, что в заведениях военного образования реализуется ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО с учетом текущих потребностей в условиях отражения российской агрессии. Они предусматривают вовлечение в преподавание специальных дисциплин лучших военных практиков, а также ученых для подготовки в частности офицеров по специальности операторов ситуационной осведомленности.

Ранее мы рассказывали, что спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке украинских пилотов на F-16. По его словам, они учат английский язык и проходят тренировки на симуляторах.