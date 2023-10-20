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До переліку найкращих видань року від The Telegraph увійшли українські книги

20 жовтня 2023 01:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До переліку найкращих видань року від The Telegraph увійшли українські книги
До переліку найкращих видань від The Telegraph увійшла українська книга. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До списку найкращих видань 2023 року британське The Telegraph внесло дві книги українських авторів.

 Про перелік найкращих видань року детальніше йдеться на сайті видання The Telegraph.

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Найкращі видання 2023 року від The Telegraph

Повідомляється, що у списку можна побачити українське видання "Краса України: Ландшафтна фотографія". Її автори — фотограф Євген Самученко та Лусія Бондар. 

"Візуально приголомшливе освідчення в любові молодого титулованого українського фотографа Євгена Самученка своїй батьківщині в темні часи", — так описали експерти роботу фотографа.

Інформація про українську книжку
Інформація про українську книжку в The Telegraph. Фото: скриншот

Журналісти ще відзначили книгу "Оформляндія, або Прогулянка в Зону". Автор — Маркіян Камиш.

У книзі йдеться про Чорнобиль та нелегальних туристів-"сталкерів". А саме, про нелегальний туризм у зону відчуження.

Інформація про українську книжку
Інформація про українську книжку в The Telegraph. Фото: скриншот

Нагадаємо, житель Києва Михайло Гусєв став наймолодшим письменником-фантастом в Україні. Юному автору наразі 12 років. У столиці відбулася презентація його книги, на якій хлопець розповів, в чому особливість його творіння. 

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