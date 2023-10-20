До переліку найкращих видань року від The Telegraph увійшли українські книги
До списку найкращих видань 2023 року британське The Telegraph внесло дві книги українських авторів.
Про перелік найкращих видань року детальніше йдеться на сайті видання The Telegraph.
Найкращі видання 2023 року від The Telegraph
Повідомляється, що у списку можна побачити українське видання "Краса України: Ландшафтна фотографія". Її автори — фотограф Євген Самученко та Лусія Бондар.
"Візуально приголомшливе освідчення в любові молодого титулованого українського фотографа Євгена Самученка своїй батьківщині в темні часи", — так описали експерти роботу фотографа.
Журналісти ще відзначили книгу "Оформляндія, або Прогулянка в Зону". Автор — Маркіян Камиш.
У книзі йдеться про Чорнобиль та нелегальних туристів-"сталкерів". А саме, про нелегальний туризм у зону відчуження.
Нагадаємо, житель Києва Михайло Гусєв став наймолодшим письменником-фантастом в Україні. Юному автору наразі 12 років. У столиці відбулася презентація його книги, на якій хлопець розповів, в чому особливість його творіння.
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