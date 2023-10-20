До переліку найкращих видань року від The Telegraph увійшли українські книги

До переліку найкращих видань від The Telegraph увійшла українська книга. Фото: скриншот

До списку найкращих видань 2023 року британське The Telegraph внесло дві книги українських авторів.

Про перелік найкращих видань року детальніше йдеться на сайті видання The Telegraph.

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Найкращі видання 2023 року від The Telegraph

Повідомляється, що у списку можна побачити українське видання "Краса України: Ландшафтна фотографія". Її автори — фотограф Євген Самученко та Лусія Бондар.

"Візуально приголомшливе освідчення в любові молодого титулованого українського фотографа Євгена Самученка своїй батьківщині в темні часи", — так описали експерти роботу фотографа.

Інформація про українську книжку в The Telegraph. Фото: скриншот

Журналісти ще відзначили книгу "Оформляндія, або Прогулянка в Зону". Автор — Маркіян Камиш.

У книзі йдеться про Чорнобиль та нелегальних туристів-"сталкерів". А саме, про нелегальний туризм у зону відчуження.

Інформація про українську книжку в The Telegraph. Фото: скриншот

Нагадаємо, житель Києва Михайло Гусєв став наймолодшим письменником-фантастом в Україні. Юному автору наразі 12 років. У столиці відбулася презентація його книги, на якій хлопець розповів, в чому особливість його творіння.