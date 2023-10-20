В список лучших изданий года от The Telegraph вошли украинские книги
В список лучших изданий 2023 года британское The Telegraph внесло две книги украинских авторов.
О перечне лучших изданий года подробнее говорится на сайте издания The Telegraph.
Лучшие издания 2023 года от The Telegraph
Сообщается, что в списке можно увидеть украинское издание "Красота Украины: Ландшафтная фотография". Ее авторы — фотограф Евгений Самученко и Лусия Бондарь.
"Зрительно потрясающее признание в любви молодого титулованного украинского фотографа Евгения Самученко своей родине в темные времена", — так описали эксперты работу фотографа.
Журналисты еще отметили книгу "Оформляндия или Прогулка в Зону". Автор — Маркиян Камыш.
В книге говорится о Чернобыле и нелегальных туристах-"сталкерах". А именно о нелегальном туризме в зону отчуждения.
Напомним, житель Киева Михаил Гусев стал самым молодым писателем-фантастом в Украине. Юному автору сейчас 12 лет. В столице прошла презентация его книги, на которой парень рассказал, в чем особенность его творения.
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