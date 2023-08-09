До переліку Світової спадщини в небезпеці можуть додати Софію, Лавру та центр Львова

Києво-Печерська Лавра. Фото: Олександр Ткаченко/Telegram

До переліку Світової спадщини в небезпеці ЮНЕСКО буде рекомендувати зарахувати Софійський собор, Києво-Печерську лавру й історичний центр Львова.

Про це повідомила Голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі.

Читайте також:

Рекомендації ЮНЕСКО

За словами очільниці Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яри Децці Бардескі, організація рекомендувала додати до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці ще два об'єкти в Україні.

"ЮНЕСКО нещодавно рекомендувало додати до переліку об'єктів Світової спадщини у небезпеці ще два об'єкти в Україні, враховуючи загрозу їх збереження. Це собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра — у Києві, а також ансамбль історичного центру Львова", — заявила вона.

Софійський собор. Фото: Google

Остаточне рішення щодо цих об'єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить на зустрічі цього вересня.

Центр Львова. Фото: АР

Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження в Україні 274 об’єкти з 24 лютого 2022 року:

117 релігійних об’єктів,

27 музеїв,

98 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес,

19 пам’ятників,

12 бібліотек,

1 архів.

Нагадаємо, ЮНЕСКО продовжує свою роботу в історичному центрі Одеси. Міжнародна комісія встановлює збитки та наслідки ракетних ударів по місту, які протягом тижня здійснювали росіяни.

Обстеження йдуть повільно, але треба перевірити кожен сантиметр. Адже в деяких будівлях живуть одесити, однак ці будівлі теж входять до історичної спадщини.