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До переліку Світової спадщини в небезпеці можуть додати Софію, Лавру та центр Львова

9 серпня 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До переліку Світової спадщини в небезпеці можуть додати Софію, Лавру та центр Львова
Києво-Печерська Лавра. Фото: Олександр Ткаченко/Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До переліку Світової спадщини в небезпеці ЮНЕСКО буде рекомендувати зарахувати Софійський собор, Києво-Печерську лавру й історичний центр Львова. 

Про це повідомила Голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі.

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За словами  очільниці Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яри Децці Бардескі, організація рекомендувала додати до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці ще два об'єкти в Україні. 

"ЮНЕСКО нещодавно рекомендувало додати до переліку об'єктів Світової спадщини у небезпеці ще два об'єкти в Україні, враховуючи загрозу їх збереження. Це собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра — у Києві, а також ансамбль історичного центру Львова", — заявила вона.

Софійський собор. Фото: Google

Остаточне рішення щодо цих об'єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить на зустрічі цього вересня.

Центр Львова. Фото: АР

Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження в Україні 274 об’єкти з 24 лютого 2022 року:

  • 117 релігійних об’єктів,
  • 27 музеїв,
  • 98 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес,
  • 19 пам’ятників,
  • 12 бібліотек,
  • 1 архів.

Нагадаємо, ЮНЕСКО продовжує свою роботу в історичному центрі Одеси. Міжнародна комісія встановлює збитки та наслідки ракетних ударів по місту, які протягом тижня здійснювали росіяни.

Обстеження йдуть повільно, але треба перевірити кожен сантиметр. Адже в деяких будівлях живуть одесити, однак ці будівлі теж входять до історичної спадщини.

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