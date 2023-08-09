К перечню Всемирного наследия в опасности могут добавить Софию, Лавру и центр Львова
В список Всемирного наследия в опасности ЮНЕСКО будет рекомендовать отнести Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова.
Об этом сообщила Глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.
Рекомендации ЮНЕСКО
По словам главы Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяры Децци Бардески, организация рекомендовала добавить в перечень объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине.
"ЮНЕСКО недавно рекомендовало добавить в список объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине, учитывая угрозу их сохранения. Это собор святой Софии и близлежащие монашеские здания, Киево-Печерская лавра — в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова", — заявила она.
Окончательное решение по этим объектам комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет на встрече в сентябре.
По состоянию на 26 июля 2023 года ЮНЕСКО подтвердило повреждение в Украине 274 объекта с 24 февраля 2022 года:
- 117 религиозных объектов,
- 27 музеев,
- 98 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес,
- 19 памятников,
- 12 библиотек,
- 1 архив.
Напомним, ЮНЕСКО продолжает свою работу в историческом центре Одессы. Международная комиссия устанавливает ущерб и последствия ракетных ударов по городу, которые в течение недели осуществляли россияне.
Обследования идут медленно, но нужно проверить каждый сантиметр. Ведь в некоторых зданиях живут одесситы, однако эти постройки тоже входят в историческое наследие.