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К перечню Всемирного наследия в опасности могут добавить Софию, Лавру и центр Львова

9 августа 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
К перечню Всемирного наследия в опасности могут добавить Софию, Лавру и центр Львова
Киево-Печерская Лавра. Фото: Александр Ткаченко/Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В список Всемирного наследия в опасности ЮНЕСКО будет рекомендовать отнести Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова.

Об этом сообщила Глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.

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По словам главы Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяры Децци Бардески, организация рекомендовала добавить в перечень объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине.

"ЮНЕСКО недавно рекомендовало добавить в список объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине, учитывая угрозу их сохранения. Это собор святой Софии и близлежащие монашеские здания, Киево-Печерская лавра — в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова", — заявила она.

Софийский собор. Фото: Google

Окончательное решение по этим объектам комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет на встрече в сентябре.

Центр Львова. Фото: АР

По состоянию на 26 июля 2023 года ЮНЕСКО подтвердило повреждение в Украине 274 объекта с 24 февраля 2022 года:

  • 117 религиозных объектов,
  • 27 музеев,
  • 98 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес,
  • 19 памятников,
  • 12 библиотек,
  • 1 архив.

Напомним, ЮНЕСКО продолжает свою работу в историческом центре Одессы. Международная комиссия устанавливает ущерб и последствия ракетных ударов по городу, которые в течение недели осуществляли россияне.

Обследования идут медленно, но нужно проверить каждый сантиметр. Ведь в некоторых зданиях живут одесситы, однако эти постройки тоже входят в историческое наследие.

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