До України прибула президентка Молдови Санду: деталі візиту

Мая Санду

Сьогодні, 31 березня, в Україну прибула президентка Молдови Мая Санду, щоб взяти участь у саміті. Вона вже відвідала Бучу Київської області.

Про це Санду повідомила у Twitter.

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Президентка Молдови опублікувала знімок з Бучі. На ньому також можна побачити Президента України Зеленського, прем'єр-міністрів Хорватії Пленковича, Словаччини Гегера та Словенії Голоба.

"Сьогодні ми з народом Молдови разом із світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо і сумуємо невинних. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання цих звірств", — наголосила Санду.

Нагадаємо, голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Також ми писали, що сьогодні, 31 березня, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, 31 березня 2022 року Буча Київської області була звільнена від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський пригадав найстрашніший день з початку повномасштабного вторгнення рф.