В Украину прибыла президент Молдовы Санду: детали визита

Моя Санда

Сегодня, 31 марта, в Украину прибыла президент Молдовы Мая Санду, чтобы принять участие в саммите. Она уже посетила Бучу в Киевской области.

Об этом Санду сообщила в Twitter.

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Президент Молдовы опубликовала снимок из Бучи. На нем можно увидеть Президента Украины Зеленского, премьер-министров Хорватии Пленковича, Словакии Гегера и Словении Голоба.

"Сегодня мы с народом Молдовы вместе с мировым сообществом чтим память о терроре, причиненном мирным жителям в Буче год назад. Уважаем и скорбим невиновных. Демократические страны должны работать вместе, чтобы обеспечить расследование и наказание этих зверств", — подчеркнула Санду.

Напомним, главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Также мы писали, что сегодня, 31 марта, премьер-министр Словении Роберт Голоб находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, 31 марта 2022 года Буча Киевской области была освобождена от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил самый страшный день с начала полномасштабного вторжения рф.