Погода на 1 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Першого березня у більшості регіонів буде хмарно

Вже завтра в Україну прийде довгоочікувана весна. У більшості регіонів буде сухо, однак можливий туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода

Завтра, 1 березня в Україні буде плюсова, переважно суха погода. Однак на заході вночі та вранці місцями очікується туман.

У більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. У північно-східних областях навіть очікується невеликий мокрий сніг. В прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі буде від 2 до 7 градусів морозу, на півдні Одещини та в Криму — 1-5° тепла. Вдень температура стовпчика підніметься від 0 до +5 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті від 6 до 10° тепла.

Погода на Київщині

Очікується, що завтра у Київській області буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість північно-західного вітру — 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде 2-7° морозу, а вдень 0-5° тепла. У Києві вночі буде — 3-5°, а вдень — +2-4°.

Сніголавинна небезпека у Карпатах

А от у Карпатах синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпаття. Помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї Івано-Франківської та у горах Чернівецької та Львівської областей.

Нагадаємо, раніше народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у перший день весни.