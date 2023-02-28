Погода на 1 березня — прогноз від Укргідрометцентру

До весняного тепла ще далеко: синоптики розповіли про завтрашню погоду
Вже завтра в Україну прийде довгоочікувана весна. У більшості регіонів буде сухо, однак можливий туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода
Завтра, 1 березня в Україні буде плюсова, переважно суха погода. Однак на заході вночі та вранці місцями очікується туман.
У більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. У північно-східних областях навіть очікується невеликий мокрий сніг. В прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура вночі буде від 2 до 7 градусів морозу, на півдні Одещини та в Криму — 1-5° тепла. Вдень температура стовпчика підніметься від 0 до +5 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті від 6 до 10° тепла.
Погода на Київщині
Очікується, що завтра у Київській області буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість північно-західного вітру — 7-12 м/с.
Температура повітря вночі буде 2-7° морозу, а вдень 0-5° тепла. У Києві вночі буде — 3-5°, а вдень — +2-4°.
Сніголавинна небезпека у Карпатах
А от у Карпатах синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпаття. Помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї Івано-Франківської та у горах Чернівецької та Львівської областей.
Нагадаємо, раніше народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у перший день весни.