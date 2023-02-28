Погода на 1 марта — прогноз от Укргидрометцентра

Первого марта в большинстве регионов будет облачно

Уже завтра в Украину придет долгожданная весна. В большинстве регионов будет сухо, но возможен туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода

Завтра, 1 марта, в Украине будет плюсовая, преимущественно сухая погода. Однако на западе ночью и утром местами ожидается туман.

В большинстве регионов облачно с прояснениями. В северо-восточных областях ожидается небольшой мокрый снег. В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица.

Температура ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, на юге Одесщины и в Крыму — 1-5° тепла. Днем температура столбика поднимется от 0 до +5 градусов тепла, в южной части и Закарпатье от 6 до 10° тепла.

Погода в Киевской области

Ожидается, что завтра в Киевской области облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость северо-западного ветра — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 2-7° мороза, а днем 0-5° тепла. В Киеве ночью будет 3-5°, а днем +2-4°.

Снеголавинная опасность в Карпатах

А вот в Карпатах синоптики прогнозируют значительную снеголавинную опасность на высокогорье Закарпатья. Умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и горах Черновицкой и Львовской областей.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первый день весны.