Погода на 1 марта — прогноз от Укргидрометцентра

До весеннего тепла еще далеко: синоптики рассказали о завтрашней погоде
Уже завтра в Украину придет долгожданная весна. В большинстве регионов будет сухо, но возможен туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода
Завтра, 1 марта, в Украине будет плюсовая, преимущественно сухая погода. Однако на западе ночью и утром местами ожидается туман.
В большинстве регионов облачно с прояснениями. В северо-восточных областях ожидается небольшой мокрый снег. В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица.
Температура ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, на юге Одесщины и в Крыму — 1-5° тепла. Днем температура столбика поднимется от 0 до +5 градусов тепла, в южной части и Закарпатье от 6 до 10° тепла.
Погода в Киевской области
Ожидается, что завтра в Киевской области облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость северо-западного ветра — 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 2-7° мороза, а днем 0-5° тепла. В Киеве ночью будет 3-5°, а днем +2-4°.
Снеголавинная опасность в Карпатах
А вот в Карпатах синоптики прогнозируют значительную снеголавинную опасность на высокогорье Закарпатья. Умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и горах Черновицкой и Львовской областей.
Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первый день весны.