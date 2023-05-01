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Донька найстарішої мами України відмовляється повертатися додому та погрожує вчинити самогубство

1 травня 2023 09:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Донька найстарішої мами України відмовляється повертатися додому та погрожує вчинити самогубство
Найстаріша мама в Україні Валентина Підвербна. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Донька найстарішої української мами відмовляється повертатися додому. Ганна-Марія Підвербна навіть погрожує вчинити самогубство.

Про це 12-річна донька Валентини Підвербної написала в Instagram.

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Ганна-Марія Підвербна наголошує, що її мати може мати проблеми з ментальним здоров'ям. Дівчинка розповіла, що Валентина Підвербна не дозволяла їй прибирати вдома. 

"Якщо я повернусь до матері, я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати паралон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати, дуже великий", — стверджує Ганна-Марія.

Дочь самой старой мамы в Украине
Допис дівчинки в Instagram. Фото: скриншот із соцмережі

Підліток заявила, що її матір потрібно лікувати. 

"А своїм хейтерам я скажу — поживіть з моєю мамою і тоді кажіть, чи балувана я та невихована", — пише дівчинка. 

Дочь самой старшей мамы в Украине
Допис дівчинки в Instagram. Фото: скриншот із соцмережі
Дочь самой старшей мамы в Украине
Допис дівчинки в Instagram. Фото: скриншот із соцмережі

Нагадаємо, у найстарішої матері України, 78-річної Валентини Підвербної з Чернігова, забрали 12-річну дочку Анну-Марію. За словами дівчинки, мати її бʼє, знущається та не дозволяє митися. На це відреагували співробітники ювенальної поліції та забрали дитину до лікарні.

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