Донька найстарішої мами України відмовляється повертатися додому та погрожує вчинити самогубство

Найстаріша мама в Україні Валентина Підвербна. Фото: скриншот з відео

Донька найстарішої української мами відмовляється повертатися додому. Ганна-Марія Підвербна навіть погрожує вчинити самогубство.

Про це 12-річна донька Валентини Підвербної написала в Instagram.

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Ганна-Марія Підвербна наголошує, що її мати може мати проблеми з ментальним здоров'ям. Дівчинка розповіла, що Валентина Підвербна не дозволяла їй прибирати вдома.

"Якщо я повернусь до матері, я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати паралон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати, дуже великий", — стверджує Ганна-Марія.

Допис дівчинки в Instagram. Фото: скриншот із соцмережі

Підліток заявила, що її матір потрібно лікувати.

"А своїм хейтерам я скажу — поживіть з моєю мамою і тоді кажіть, чи балувана я та невихована", — пише дівчинка.

Допис дівчинки в Instagram. Фото: скриншот із соцмережі

Допис дівчинки в Instagram. Фото: скриншот із соцмережі

Нагадаємо, у найстарішої матері України, 78-річної Валентини Підвербної з Чернігова, забрали 12-річну дочку Анну-Марію. За словами дівчинки, мати її бʼє, знущається та не дозволяє митися. На це відреагували співробітники ювенальної поліції та забрали дитину до лікарні.