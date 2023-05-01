Дочь самой старшей мамы Украины отказывается возвращаться домой и угрожает совершить самоубийство

Самая старшая мама в Украине Валентина Подвербная. Фото: скриншот из видео

Дочь самой старшей украинской мамы отказывается возвращаться домой. Анна-Мария Подвербная даже угрожает совершить самоубийство.

Об этом 12-летняя дочь Валентины Подвербной написала в Instagram.

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Анна-Мария Подвербная отмечает, что ее мать может иметь проблемы с ментальным здоровьем. Девочка рассказала, что Валентина Подвербная не позволяла ей убирать дома.

"Если я вернусь к матери, я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать паралон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой", — утверждает Анна-Мария.

Пост девочки в Instagram. Фото: скриншот из соцсети

Подросток заявила, что ее мать нужно лечить.

"А своим хейтерам я скажу — поживите с моей мамой и тогда говорите, балована ли я и невоспитанная", — пишет девочка.

Пост девочки в Instagram. Фото: скриншот из соцсети

Пост девочки в Instagram. Фото: скриншот из соцсети

Напомним, у самой старшей матери Украины, 78-летней Валентины Подвербной из Чернигова, забрали 12-летнюю дочь Анну-Марию. По словам девочки, мать ее избивает, издевается и не позволяет мыться. На это отреагировали сотрудники ювенальной полиции и забрали ребенка в больницу.