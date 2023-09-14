Допомога ветеранам: КМ запроваджує нові програми для УБД

Боєць тримає посвідчення УБД. Фото: Google

Для учасників бойових дій (УБД) в Україні передбачені пільги та фінансова допомога. Вони можуть отримати грант від держави для старту або розвитку власної справи. Кошти можна отримати в межах програми єРобота.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

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Допомога ветеранам

Учасники бойових дій або їхні партнери можуть подати заяву щодо отримання одного з грантів:

250 тисяч гривень — подати заяву можуть лише ветерани;

— подати заяву можуть лише ветерани; 500 тисяч гривень — подати може чоловік або дружина учасника чи учасниці бойових дій;

— подати може чоловік або дружина учасника чи учасниці бойових дій; 1 мільйон гривень — подати заяву може ветеран, який є фізичною особою-підприємцем (ФОП) не менше ніж 3 роки.

Подати заяву на участь у програмі єРобота можна на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план.

Учасники бойових дій можуть отримати гранти від 250 тис грн до 1 млн грн від програми "Власна справа" на старт або розвиток власного бізнесу. У квітні 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей.

Так, новими програмами передбачено надання грантів у розмірі:

250 тис грн: для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис грн: для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн: для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП понад 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, щонайменше 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також повідомляється, що грантові кошти можна використати на:

придбання обладнання, сировини, матеріалів,

оренду приміщення та транспортних засобів для бізнесу,

закупівлю ліцензійного програмного забезпечення,

оплату послуг з маркетингу та реклами.

Нагадаємо, якщо раніше військовим для отримання статусу учасника бойових дій (УБД) необхідно було зібрати низку паперів з підписами та доказами участі у заходах з оборони та захисту держави. То нарешті Уряд підтримав спрощену процедуру, зменшивши кількість необхідних документів.

Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу УБД достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для: