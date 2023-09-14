Помощь ветеранам: КМ вводит новые программы для УБД

Боец держит удостоверение УБД. Фото: Google

Для участников боевых действий (УБД) в Украине предусмотрены льготы и финансовая помощь. Они могут получить грант от государства для старта или развития собственного дела. Средства можно получить в рамках программы єРобота.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

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Участники боевых действий или их партнеры могут подать заявление о получении одного из грантов:

250 тысяч гривен — подать заявление могут только ветераны;

— подать заявление могут только ветераны; 500 тысяч гривен — подать может муж или жена участника или участницы боевых действий;

— подать может муж или жена участника или участницы боевых действий; 1 миллион гривен — подать заявление может ветеран, который является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) не менее 3 лет.

Подать заявление на участие в программе можно на портале Дія. Для этого необходимо заполнить заявление и скачать бизнес-план.

Участники боевых действий могут получить гранты от 250 тыс. грн. до 1 млн. грн. от программы "Власна справа" на старт или развитие собственного бизнеса.

В апреле 2023 года Кабинет Министров Украины утвердил Порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей.

Так, новыми программами предусмотрено предоставление грантов в размере:

250 тыс грн: для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;

500 тыс грн: для жены/супруга участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн: для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП более 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, по меньшей мере 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Также сообщается, что грантовые средства можно использовать на:

приобретение оборудования, сырья, материалов,

аренду помещения и транспортных средств для бизнеса,

закупку лицензионного программного обеспечения,

оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Напомним, если ранее военным для получения статуса участника боевых действий (УБД) необходимо было собрать ряд бумаг с подписями и доказательствами участия в мероприятиях по обороне и защите государства. Наконец-то Правительство поддержало упрощенную процедуру, уменьшив количество необходимых документов.

Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса УБД достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для: