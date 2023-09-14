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Помощь ветеранам: КМ вводит новые программы для УБД

14 сентября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Помощь ветеранам: КМ вводит новые программы для УБД
Боец держит удостоверение УБД. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для участников боевых действий (УБД) в Украине предусмотрены льготы и финансовая помощь. Они могут получить грант от государства для старта или развития собственного дела. Средства можно получить в рамках программы єРобота.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

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Участники боевых действий или их партнеры могут подать заявление о получении одного из грантов:

  • 250 тысяч гривен — подать заявление могут только ветераны;
  • 500 тысяч гривен — подать может муж или жена участника или участницы боевых действий;
  • 1 миллион гривен — подать заявление может ветеран, который является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) не менее 3 лет.

Подать заявление на участие в программе можно на портале Дія. Для этого необходимо заполнить заявление и скачать бизнес-план.

Участники боевых действий могут получить гранты от 250 тыс. грн. до 1 млн. грн. от программы "Власна справа" на старт или развитие собственного бизнеса.

В апреле 2023 года Кабинет Министров Украины утвердил Порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей.

Так, новыми программами предусмотрено предоставление грантов в размере:

  • 250 тыс грн: для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;
  • 500 тыс грн: для жены/супруга участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;
  • 1 млн грн: для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП более 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, по меньшей мере 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Также сообщается, что грантовые средства можно использовать на:

  • приобретение оборудования, сырья, материалов,
  • аренду помещения и транспортных средств для бизнеса,
  • закупку лицензионного программного обеспечения,
  • оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Напомним, если ранее военным для получения статуса участника боевых действий (УБД) необходимо было собрать ряд бумаг с подписями и доказательствами участия в мероприятиях по обороне и защите государства. Наконец-то Правительство поддержало упрощенную процедуру, уменьшив количество необходимых документов.

Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса УБД   достаточно предоставлять   только одну справку о непосредственном участии   в мероприятиях, необходимых для:

  • обеспечение обороны Украины;
  • защиты сохранности населения и интересов страны в связи с военной злостью РФ против Украины.

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