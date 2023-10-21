Головні новини України та світу за 20 жовтня — детальніше в Новини.LIVE

Президент США Джо Байден. Фото: Facebook

Вчора, 20 жовтня, президент США Джо Байден запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів як для допомоги Україні та Ізраїлю, так і для потреб Америки. Тим президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаївщину. Ну а Хорватія віддала ВПС ЗСУ майже всі свої гвинтокрили Мі-8.

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 20 жовтня.

Читайте також:

Безоплатна фіндопомога від США

Джо Байден під час свого звернення. Джерело: телеканал NBC

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів. Гроші повинні бути спрямовані як для допомоги Україні та Ізраїлю, так і для поповнення запасів військової техніки та зброї Збройних сил США. Також певні суми підуть на фінансування потреб Сполучених Штатів щодо безпеки на кордоні з Мексикою, фінансових виплат біженцям та на ряд інших задач.

Візит Зеленського на південь

Тим часом президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Під час нарад він обговорив ситуацію на фронті, а також захист інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі. На Херсонщині голова держави провів нараду з військовими, а в Миколаєві — з губернатором області Віталієм Кімом, мером міста Олександром Сєнкевичем, військовими та правоохоронцями.

Хорватські гвинтокрили для ЗСУ

Гвинтокрил Мі-8 ВПС України. Джерело: Facebok

Тим часом Хорватія віддала Україні всі свої багатоцільові гвинтокрили Мі-8. За словами міністра оборони країни Маріо Баножича, підтримка України у війні демонструє готовність відкинути усі розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє. Натомість міністр оборони США Ллойд Остін відзначив, що США допоможуть Хорватії компенсувати втрачений авіапарк та подякував за допомогу.

Скільки коштує утримання поліцейського

Співробітники МВС. Колаж: Новини.LIVE

Також стало відомо, що від початку війни вартість утримання апарату МВС України відчутно зросла. Мова йде про зарплати саме управлінського апарату, а не фінансування міністерства загалом. В структурі витрат на управлінців значно зросла частка керівників структурних підрозділів апарату та керівників закладів та установ, що належать до сфери управління МВС. Ознайомитися з зарплатнями поліцейських управлінців можна в нашому розслідуванні.

Для чого Росії трощити Харків

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Ну й мер Харкова Ігор Терехов також розповів, для чого Росія нещадно бомбить Харків. За його словами, це класичний геноцид. Здорового глузду та логіки в цих атаках немає, росіяни просто зациклені та закомплексовані, тому просто руйнують українські міста. Додає, що росіянам десятиріччями пропаганда нав'язувала думки, тому пройде ще стільки ж, коли вони ці окови повинні зняти.

Більше новин на сайті Новини.LIVE!