Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Помощь от США, Зеленский на юге Украины, вертолеты для ВСУ — главные новости 20 октября arrow

Помощь от США, Зеленский на юге Украины, вертолеты для ВСУ — главные новости 20 октября

21 октября 2023 08:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Главные новости Украины и мира за 20 октября - подробнее в Новости.LIVE
Президент США Джо Байден. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Вчера, 20 октября, президент США Джо Байден запросил в Конгрессе почти 106 млрд долларов как для помощи Украине и Израилю, так и для нужд Америки. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую и Николаевскую области. Ну а Хорватия отдала ВВС ВСУ почти все свои вертолеты Ми-8.

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 20 октября.

Читайте также:

Безвозмездная финпомощь от США

Помощь от США, Зеленский на юге Украины, хорватские вертолеты — главные новости 20 октября
Джо Байден в своем обращении. Источник: телеканал NBC

Президент США Джо Байден запросил в Конгрессе почти 106 млрд долларов. Деньги должны быть направлены как на помощь Украине и Израилю, так и на пополнение запасов военной техники и оружия Вооруженных сил США. Также определенные суммы пойдут на финансирование потребностей Соединенных Штатов безопасности на границе с Мексикой, финансовых выплат беженцам и на ряд других задач.

Визит Зеленского на юг

Фронт, защита портов и инфраструктуры — Зеленский провел совещания на Херсонщине и Николаеве

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В ходе совещаний он обсудил ситуацию на фронте, а также защиту инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море. В Херсонской области глава государства провел совещание с военными, а в Николаеве — с губернатором области Виталием Кимом, мэром города Александром Сенкевичем, военными и правоохранителями.

Хорватские вертолеты для ВСУ

Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Источник: Facebok

Тем временем Хорватия отдала Украине все свои многоцелевые вертолеты Ми-8. По словам министра обороны страны Марио Баножича, поддержка Украины в войне демонстрирует готовность отвергнуть все разногласия и направить усилия на будущее. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что США помогут Хорватии компенсировать утраченный авиапарк и поблагодарил за помощь.

Сколько стоит содержание полицейского

Сколько стоит госбюджету содержания аппарата МВД
Сотрудники МВД. Коллаж: Новини.LIVE

Также стало известно, что с начала войны стоимость содержания аппарата МВД Украины ощутимо возросла. Речь идет о зарплатах именно управленческого аппарата, а не финансирования министерства в целом. В структуре расходов на управленцев значительно возросла доля руководителей структурных подразделений аппарата и руководителей учреждений, относящихся к сфере управления МВД. Ознакомиться с зарплатами полицейских управленцев можно в нашем расследовании.

Для чего России разрушать Харьков

Терехов объяснил, почему РФ так мощно обстреливает Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новости.

Ну и мэр Харькова Игорь Терехов также рассказал, для чего Россия беспощадно бомбит Харьков. По его словам, это классический геноцид. Здравого смысла и логики в этих атаках нет, россияне просто зациклены и закомплексованы, поэтому просто разрушают украинские города. Добавляет, что россиянам десятилетиями пропаганда навязывала мнения, поэтому пройдет еще столько же, когда они должны снять эти глаза.

Больше новостей на сайте Новини.LIVE!

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме