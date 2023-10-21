Главные новости Украины и мира за 20 октября - подробнее в Новости.LIVE

Президент США Джо Байден. Фото: Facebook

Вчера, 20 октября, президент США Джо Байден запросил в Конгрессе почти 106 млрд долларов как для помощи Украине и Израилю, так и для нужд Америки. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую и Николаевскую области. Ну а Хорватия отдала ВВС ВСУ почти все свои вертолеты Ми-8.

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 20 октября.

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Джо Байден в своем обращении. Источник: телеканал NBC

Президент США Джо Байден запросил в Конгрессе почти 106 млрд долларов. Деньги должны быть направлены как на помощь Украине и Израилю, так и на пополнение запасов военной техники и оружия Вооруженных сил США. Также определенные суммы пойдут на финансирование потребностей Соединенных Штатов безопасности на границе с Мексикой, финансовых выплат беженцам и на ряд других задач.

Визит Зеленского на юг

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В ходе совещаний он обсудил ситуацию на фронте, а также защиту инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море. В Херсонской области глава государства провел совещание с военными, а в Николаеве — с губернатором области Виталием Кимом, мэром города Александром Сенкевичем, военными и правоохранителями.

Хорватские вертолеты для ВСУ

Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Источник: Facebok

Тем временем Хорватия отдала Украине все свои многоцелевые вертолеты Ми-8. По словам министра обороны страны Марио Баножича, поддержка Украины в войне демонстрирует готовность отвергнуть все разногласия и направить усилия на будущее. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что США помогут Хорватии компенсировать утраченный авиапарк и поблагодарил за помощь.

Сколько стоит содержание полицейского

Сотрудники МВД. Коллаж: Новини.LIVE

Также стало известно, что с начала войны стоимость содержания аппарата МВД Украины ощутимо возросла. Речь идет о зарплатах именно управленческого аппарата, а не финансирования министерства в целом. В структуре расходов на управленцев значительно возросла доля руководителей структурных подразделений аппарата и руководителей учреждений, относящихся к сфере управления МВД. Ознакомиться с зарплатами полицейских управленцев можно в нашем расследовании.

Для чего России разрушать Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новости.

Ну и мэр Харькова Игорь Терехов также рассказал, для чего Россия беспощадно бомбит Харьков. По его словам, это классический геноцид. Здравого смысла и логики в этих атаках нет, россияне просто зациклены и закомплексованы, поэтому просто разрушают украинские города. Добавляет, что россиянам десятилетиями пропаганда навязывала мнения, поэтому пройдет еще столько же, когда они должны снять эти глаза.

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