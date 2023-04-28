Дороги України облаштували новими фіксаторами ПДР: де саме вони запрацюють

Фіксатори ПДР. Фото: sai.gov.ua

Починаючи з 28 квітня в Україні у 16 містах та регіонах відновила роботу мережа камер автоматичної фіксації правопорушень на дорогах. Загалом буде активовано 39 таких комплексів, які будуть використовуватись для контролю швидкості руху на дорогах. При цьому в Дніпрі та Кременчуці буде запущено в роботу по 2 нові прилади контролю.

Про це повідомляє заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький .

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Система автоматичної фіксації порушень на дорогах є одним із найефективніших способів забезпечення безпеки дорожнього руху та зниження кількості аварійних ситуацій на дорогах. Ці камери працюють цілодобово та можуть фіксувати порушення швидкісного режиму, наявності простроченої страховки, використання телефону під час водіння та інші порушення.

В Україні ці камери працювали до повномасштабного вторгнення Росії та після цього були вимкнені на деякий час. Однак, зважаючи на те, що більшість ДТП відбуваються через перевищення швидкості, вирішено відновити роботу цих камер для підвищення безпеки на дорогах.

Де саме запрацюють камери

Таким чином, запуск нових приладів контролю у Дніпрі та Кременчуці, а також введення в експлуатацію вже існуючих комплексів автоматичної фіксації правопорушень в інших містах та областях України допоможе покращити дорожню ситуацію та підвищити безпеку на дорогах.

Нижче наведено список комплексів контролю швидкості у різних містах України:

Житомир — 1 комплекс:

Чуднівський міст, напрямок приладу вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год)

Івано-Франківськ — 3 комплекси:

вул. Євгена Коновальця, 411, напрямок приладу вул. Довбуша (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Євгена Коновальця, 320, напрямок приладу вул. Світла (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Тисменицька, 311, напрямок приладу в'їзду до міста (обмеження швидкості 50 км/год)

Київ — 2 комплекси:

просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу вул. Виставкова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

Кременчук — 3 комплекси:

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Вадима Пугачова, 6-Д, напрямок приладу вул. Олександра Корпана (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Полтавський, 265, напрямок приладу вул. Горліс-Горського (обмеження швидкості 50 км/год)

Львів — 2 комплекси:

вул. Василя Стуса, 39, напрямок приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Володимира Великого, 18, напрямок приладу вул. Стрийська (обмеження швидкості 50 км/год)

Мукачево — 1 комплекс:

вул. Великогірна, 51, напрямок приладу вул. Томаша Масарика (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтава — 2 комплекси:

вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок приладу вул. Квитки Цісик.

Нагадаємо, що в Україні минулого року камери автофіксації виявили майже 2,09 млн порушень правил дорожнього руху . Водії заплатили штрафів на понад 382 млн грн.