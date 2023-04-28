Дороги Украины обустроили новыми фиксаторы ПДД: где именно они заработают

Фиксаторы ПДД. Фото: sai.gov.ua

Начиная с 28 апреля в Украине в 16 городах и регионах возобновила работу сеть камер автоматической фиксации правонарушений на дорогах. В общей сложности будет активировано 39 таких комплексов, которые будут использоваться для контроля скорости движения на дорогах. При этом в Днепре и Кременчуге будет запущено в работу по 2 новых прибора контроля.

Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Фиксаторы ПДД

Система автоматической фиксации нарушений на дорогах является одним из наиболее эффективных способов обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества аварийных ситуаций на дорогах. Эти камеры работают круглосуточно и могут фиксировать нарушения скоростного режима, наличия просроченной страховки, использования телефона во время вождения и другие нарушения.

В Украине эти камеры работали до полномасштабного вторжения России и после этого были выключены на некоторое время. Однако, с учетом того, что большинство ДТП происходят из-за превышения скорости, решено возобновить работу этих камер для повышения безопасности на дорогах.

Где именно заработают камеры

Таким образом, запуск новых приборов контроля в Днепре и Кременчуге, а также введение в эксплуатацию уже существующих комплексов автоматической фиксации правонарушений в других городах и областях Украины, поможет улучшить дорожную ситуацию и повысить безопасность на дорогах.

Ниже приведен список комплексов контроля скорости в различных городах Украины:

Житомир — 1 комплекс:

Чудновский мост, направление прибора ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)

Ивано-Франковск — 3 комплекса:

ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора ул. Довбуша (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора ул. Светлая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Тисменицкая, 311, направление прибора въезда в город (ограничение скорости 50 км/ч)

Киев — 2 комплекса:

просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

Кременчуг — 3 комплекса:

ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Козацкая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Вадима Пугачева, 6-Д, направление прибора ул. Александра Корпана (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Полтавский, 265, направление прибора ул. Горлис-Горского (ограничение скорости 50 км/ч)

Львов — 2 комплекса:

ул. Василия Стуса, 39, направление прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Владимира Великого, 18, направление прибора ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч)

Мукачево — 1 комплекс:

ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтава — 2 комплекса:

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык.

Напомним, что в Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители заплатили штрафов на более чем 382 млн грн.