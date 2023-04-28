Дороги Украины обустроили новыми фиксаторы ПДД: где именно они заработают
Начиная с 28 апреля в Украине в 16 городах и регионах возобновила работу сеть камер автоматической фиксации правонарушений на дорогах. В общей сложности будет активировано 39 таких комплексов, которые будут использоваться для контроля скорости движения на дорогах. При этом в Днепре и Кременчуге будет запущено в работу по 2 новых прибора контроля.
Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Фиксаторы ПДД
Система автоматической фиксации нарушений на дорогах является одним из наиболее эффективных способов обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества аварийных ситуаций на дорогах. Эти камеры работают круглосуточно и могут фиксировать нарушения скоростного режима, наличия просроченной страховки, использования телефона во время вождения и другие нарушения.
В Украине эти камеры работали до полномасштабного вторжения России и после этого были выключены на некоторое время. Однако, с учетом того, что большинство ДТП происходят из-за превышения скорости, решено возобновить работу этих камер для повышения безопасности на дорогах.
Где именно заработают камеры
Таким образом, запуск новых приборов контроля в Днепре и Кременчуге, а также введение в эксплуатацию уже существующих комплексов автоматической фиксации правонарушений в других городах и областях Украины, поможет улучшить дорожную ситуацию и повысить безопасность на дорогах.
Ниже приведен список комплексов контроля скорости в различных городах Украины:
- Житомир — 1 комплекс:
- Чудновский мост, направление прибора ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)
- Ивано-Франковск — 3 комплекса:
- ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора ул. Довбуша (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора ул. Светлая (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Тисменицкая, 311, направление прибора въезда в город (ограничение скорости 50 км/ч)
- Киев — 2 комплекса:
- просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)
- Кременчуг — 3 комплекса:
- ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Козацкая (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Вадима Пугачева, 6-Д, направление прибора ул. Александра Корпана (ограничение скорости 50 км/ч)
- просп. Полтавский, 265, направление прибора ул. Горлис-Горского (ограничение скорости 50 км/ч)
- Львов — 2 комплекса:
- ул. Василия Стуса, 39, направление прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Владимира Великого, 18, направление прибора ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч)
- Мукачево — 1 комплекс:
- ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика (ограничение скорости 50 км/ч)
- Полтава — 2 комплекса:
- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык.
Напомним, что в Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители заплатили штрафов на более чем 382 млн грн.