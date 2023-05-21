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Дорогий буханець: в Україні може зрости вартість хліба

21 травня 2023 06:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дорогий буханець: в Україні може зрости вартість хліба
Виробництво хліба в Україні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні може подорожчати головний продукт чи не кожного українця — хліб. Експерти до кінця року прогнозують поступове здорожчання виробів. 

Так, залежно від виду хліба у наступні півроку він додасть у ціні від 1,5 до 3 грн за буханець. Про це пишуть аналітики видання Аgronews.

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За даними Держстату, хліб із початку року подорожчав на 3,3%. Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна, повідомила, як змінилися ціни на хлібопекарську продукцію у 2023-му:

  • хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку: +1,7% — до 41,81 грн/кг;
  • хліб пшеничний із борошна першого ґатунку: +1,8% — до 34,81 грн/кг;
  • батон: +2,2% — до 22,30 грн/500 г;
  • житній хліб: +1,4% — до 35,56 грн/кг.

Вартість хліба

У квітні хліб подорожчав приблизно на 20-30 копійок за кілограм — на 0,5%. Це пов'язано з тривалою енергетичною кризою в Україні. Також впливає і чергове подорожчання палива, воно очікується з 1 липня.

За прогнозом експертів, хліб продовжуватиме дорожчати — приблизно на 0,5-1% на місяць.

  • Так, до кінця року пшеничний хліб 650 г, який на початку травня коштував 32 грн, подорожчає до 34,65 грн (на 4-8%).
  • Вартість батону також може зрости на 4-8%, з 22,30 грн до 24,15 грн.

Нагадаємо, цьогоріч аграрії планують збільшити промислове вирощування овочів "борщового набору" в низці регіонів України. З огляду на це, вже найближчої осені ціни почнуть стабілізуватися у міру зниження дефіциту. Загалом ситуація на овочевому ринку стане більш позитивною.

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