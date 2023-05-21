Дорогая буханка: в Украине может вырасти стоимость хлеба

Производство хлеба в Украине. Фото: Google

В Украине может подорожать главный продукт почти каждого украинца — хлеб. Эксперты до конца года прогнозируют постепенное подорожание изделий.

Так, в зависимости от вида хлеба в следующие полгода он прибавит в цене от 1,5 до 3 грн за буханку. Об этом пишут аналитики издания Аgronews.

Читайте также:

По данным Госстата, хлеб с начала года подорожал на 3,3%. Главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина сообщила, как изменились цены на хлебопекарную продукцию в 2023 году:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта: +1,7% — до 41,81 грн/кг;

хлеб пшеничный из муки первого сорта: +1,8% — до 34,81 грн/кг;

батон: +2,2% — до 22,30 грн/500 г;

ржаной хлеб: +1,4% — до 35,56 грн/кг.

Стоимость хлеба

В апреле хлеб подорожал примерно на 20-30 копеек за килограмм — на 0,5%. Это связано с продолжительным энергетическим кризисом в Украине. Также влияет и очередное удорожание топлива, оно ожидается с 1 июля.

По прогнозу экспертов, хлеб будет дорожать ы дальше — примерно на 0,5-1% в месяц.

Так, до конца года пшеничный хлеб 650 г, который в начале мая стоил 32 грн., подорожает до 34,65 грн. (на 4-8%).

650 г, который в начале мая стоил 32 грн., подорожает до 34,65 грн. (на 4-8%). Стоимость батона также может вырасти на 4-8%, с 22,30 до 24,15 грн.

Напомним, в нынешнем году аграрии планируют увеличить промышленное выращивание овощей "борщового набора" в ряде регионов Украины. Учитывая это, уже в ближайшую осень цены начнут стабилизироваться по мере снижения дефицита. В общем, ситуация на овощном рынке станет более положительной.