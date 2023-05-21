Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Дорогая буханка: в Украине может вырасти стоимость хлеба arrow

Дорогая буханка: в Украине может вырасти стоимость хлеба

21 мая 2023 06:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дорогая буханка: в Украине может вырасти стоимость хлеба
Производство хлеба в Украине. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине может подорожать главный продукт почти каждого украинца — хлеб. Эксперты до конца года прогнозируют постепенное подорожание изделий.

Так, в зависимости от вида хлеба в следующие полгода он прибавит в цене от 1,5 до 3 грн за буханку. Об этом пишут аналитики издания Аgronews.

Читайте также:

По данным Госстата, хлеб с начала года подорожал на 3,3%. Главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина сообщила, как изменились цены на хлебопекарную продукцию в 2023 году:

  • хлеб пшеничный из муки высшего сорта: +1,7% — до 41,81 грн/кг;
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта: +1,8% — до 34,81 грн/кг;
  • батон: +2,2% — до 22,30 грн/500 г;
  • ржаной хлеб: +1,4% — до 35,56 грн/кг.

Стоимость хлеба

В апреле хлеб подорожал примерно на 20-30 копеек за килограмм — на 0,5%. Это связано с продолжительным энергетическим кризисом в Украине. Также влияет и очередное удорожание топлива, оно ожидается с 1 июля.

По прогнозу экспертов, хлеб будет дорожать ы дальше — примерно на 0,5-1% в месяц.

  • Так, до конца года пшеничный хлеб 650 г, который в начале мая стоил 32 грн., подорожает до 34,65 грн. (на 4-8%).
  • Стоимость батона также может вырасти на 4-8%, с 22,30 до 24,15 грн.

Напомним, в нынешнем году аграрии планируют увеличить промышленное выращивание овощей "борщового набора" в ряде регионов Украины. Учитывая это, уже в ближайшую осень цены начнут стабилизироваться по мере снижения дефицита. В общем, ситуация на овощном рынке станет более положительной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас