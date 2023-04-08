Погода в Україні 9 квітня — в які регіони прийде потепління

В Україні дощить. Фото: РБК-Україна

У неділю, 9 квітня, майже у всіх регіонах дощитиме. Однак попри це в Україну прийде істотне потепління — 10-15°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 9 квітня

Упродовж дня, 9 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні дощі, подекуди з грозою.

У більшості західних, вдень і південних областей без істотних опадів. У Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця; вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 7-12° тепла.

Прогноз погоди по Київщині на 9 квітня

У Київській області вночі місцями невеликий, а вдень помірний дощ, подекуди по області з грозою.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;

у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають, що вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях туман. Через це буде обмежена видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності — жовтий).

Сніголавинна небезпека

У зв’язку зі снігопадами значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень — червоний) очікується:

8-9 квітня — на високогір'ї Закарпатської області.

8 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Синоптики рекомендують утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий) 9 квітня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Погода в інших регіонах України

Бахмут: +14-16°C, хмарно, невеликий дощ;

Київ: +12-14°C, хмарно, невеликий дощ;

Львів: +8-10°C, хмарно, невеликий дощ;

Одеса: +12-14°C, хмарно, невеликий дощ;

Дніпро: +12-14°C, хмарно, невеликий дощ;

Харків: +11-13°C, хмарно, невеликий дощ;

Луганськ: +14-16°C, хмарно, невеликий дощ;

Донецьк: +15-17°C, хмарно, невеликий дощ;

Крим: +13-15°C, хмарно, невеликий дощ.

Удень стовпчики термометрів коливатимуться в середньому між +12-14°C. По всій Україні дощитиме, небо затягнуть хмари.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.