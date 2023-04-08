Погода в Україні 9 квітня — в які регіони прийде потепління

Дощі чи потепління: синоптики розповіли, в яких регіонах завтра чекати весну
У неділю, 9 квітня, майже у всіх регіонах дощитиме. Однак попри це в Україну прийде істотне потепління — 10-15°C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 9 квітня
Упродовж дня, 9 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні дощі, подекуди з грозою.
У більшості західних, вдень і південних областей без істотних опадів. У Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця; вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 7-12° тепла.
Прогноз погоди по Київщині на 9 квітня
У Київській області вночі місцями невеликий, а вдень помірний дощ, подекуди по області з грозою.
Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;
у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають, що вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях туман. Через це буде обмежена видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності — жовтий).
Сніголавинна небезпека
У зв’язку зі снігопадами значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень — червоний) очікується:
- 8-9 квітня — на високогір'ї Закарпатської області.
- 8 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Синоптики рекомендують утриматись від походів на високогір'я.
Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий) 9 квітня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.
Погода в інших регіонах України
- Бахмут: +14-16°C, хмарно, невеликий дощ;
- Київ: +12-14°C, хмарно, невеликий дощ;
- Львів: +8-10°C, хмарно, невеликий дощ;
- Одеса: +12-14°C, хмарно, невеликий дощ;
- Дніпро: +12-14°C, хмарно, невеликий дощ;
- Харків: +11-13°C, хмарно, невеликий дощ;
- Луганськ: +14-16°C, хмарно, невеликий дощ;
- Донецьк: +15-17°C, хмарно, невеликий дощ;
- Крим: +13-15°C, хмарно, невеликий дощ.
Удень стовпчики термометрів коливатимуться в середньому між +12-14°C. По всій Україні дощитиме, небо затягнуть хмари.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.