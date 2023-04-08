Погода в Украине 9 апреля — в какие регионы придет потепление

В Украине дождь. Фото: РБК-Украина

В воскресенье, 9 апреля, почти во всех регионах будет дождь. Однако, несмотря на это, в Украину придет существенное потепление — 10-15°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 апреля

В течение дня, 9 апреля, в Украине облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди, местами с грозой.

В большинстве западных, днем и южных областях без существенных осадков. В Карпатском регионе на дорогах местами гололедица; ночью и утром в западной, Житомирской и южных областях туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза (в Карпатах 2-7° мороза), днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля

В Киевской области ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь, местами по области с грозой.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;

в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Опасные метеорологические явления

Синоптики предупреждают, что 9 апреля ночью и утром в западных, Житомирской и южных областях туман. Поэтому будет ограничена видимость 200-500 метров (І уровень опасности — желтый).

Снеголавинная опасность

В связи со снегопадами значительная снеголавинная опасность (III уровень — красный) ожидается:

8-9 апреля — на высокогорье Закарпатской области.

8 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (II уровень опасности — оранжевый) 9 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Погода в других регионах Украины

Бахмут: +14-16°C, облачно, небольшой дождь;

Киев: +12-14°C, облачно, небольшой дождь;

Львов: +8-10°C, облачно, небольшой дождь;

Одесса: +12-14°C, облачно, небольшой дождь;

Днепр: +12-14°C, облачно, небольшой дождь;

Харьков: +11-13°C, облачно, небольшой дождь;

Луганск: +14-16°C, облачно, небольшой дождь;

Донецк: +15-17°C, облачно, небольшой дождь;

Крым: +13-15°C, облачно, небольшой дождь.

Днем столбики термометров будут колебаться в среднем между +12-14°C. По всей Украине пройдет дождь, небо затянут облака.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.