Погода в Украине 9 апреля — в какие регионы придет потепление

Дожди или потепление: синоптики рассказали, в каких регионах завтра ждать весну
В воскресенье, 9 апреля, почти во всех регионах будет дождь. Однако, несмотря на это, в Украину придет существенное потепление — 10-15°C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 9 апреля
В течение дня, 9 апреля, в Украине облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди, местами с грозой.
В большинстве западных, днем и южных областях без существенных осадков. В Карпатском регионе на дорогах местами гололедица; ночью и утром в западной, Житомирской и южных областях туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза (в Карпатах 2-7° мороза), днем 7-12° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля
В Киевской области ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь, местами по области с грозой.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;
в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
Опасные метеорологические явления
Синоптики предупреждают, что 9 апреля ночью и утром в западных, Житомирской и южных областях туман. Поэтому будет ограничена видимость 200-500 метров (І уровень опасности — желтый).
Снеголавинная опасность
В связи со снегопадами значительная снеголавинная опасность (III уровень — красный) ожидается:
- 8-9 апреля — на высокогорье Закарпатской области.
- 8 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской области.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (II уровень опасности — оранжевый) 9 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.
Погода в других регионах Украины
- Бахмут: +14-16°C, облачно, небольшой дождь;
- Киев: +12-14°C, облачно, небольшой дождь;
- Львов: +8-10°C, облачно, небольшой дождь;
- Одесса: +12-14°C, облачно, небольшой дождь;
- Днепр: +12-14°C, облачно, небольшой дождь;
- Харьков: +11-13°C, облачно, небольшой дождь;
- Луганск: +14-16°C, облачно, небольшой дождь;
- Донецк: +15-17°C, облачно, небольшой дождь;
- Крым: +13-15°C, облачно, небольшой дождь.
Днем столбики термометров будут колебаться в среднем между +12-14°C. По всей Украине пройдет дождь, небо затянут облака.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.