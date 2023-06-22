Чи можуть мобілізувати засуджених до довічного ув'язнення — рішення суду

Засуджений до довічного ув'язнення. Фото: google.com

У Хмельницькій області засуджений до довічного позбавлення волі чоловік звернувся до суду з клопотанням зупинити виконання вироку та обрати йому запобіжний захід, який дозволить виконати громадянський обов’язок та піти на фронт захищати Україну.

Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд. За що чоловік отримав вирок та яке рішення виніс суд, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Коли та за що засудили чоловіка з Хмельниччині

1998 року чоловіка засудили за чотирма статтями Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року):

ч. 5 і 6 ст. 19 (Співучасть);

п. а, г ст. 93 (Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах);

ст. 69 (Бандитизм);

ч. 3 ст. 155-6 (Незаконна торговельна діяльність).

Тоді йому загрожувала смертна кара, проте 2000 року вирок був змінений на довічне позбавлення волі.

"Через майже 25 років за ґратами уродженець Кам’янець-Подільського району знову постав перед судом — просив переглянути вирок за нововиявленими обставинами", — зазначають в статті пресслужби Хмельницького апеляційного суду.

В'язень звернувся до Ярмолинецького районного суду з проханням виправдати його або ж відправити справу на дорозслідування. Він стверджував, що на той час слідчі не врахували його алібі та не зміг реалізувати своє право на захист, оскільки він та його адвокат не брали участі у засіданні Верховного суду України.

"На час розгляду цієї заяви у суді в Україні ввели воєнний стан — й засуджений звернувся до суду з клопотанням зупинити наразі виконання вироку та обрати йому запобіжний захід, який дозволить виконати громадянський обов’язок із захисту держави. Про готовність взяти його на поруки тоді ж заявила й одна з громадських організацій", — повідомили в апеляційному суді.

Засуджений до довічного ув'язнення. Фото: google.com

Яке рішення виніс суд

Під час судового засідання прокурор заперечив перегляд справи, адже, на його думку, за цей час не з'явилося жодних новин обставин. Також суд був переконаний, що в'язень реалізував своє право на захист.

"Ярмолинецький райсуд звернув увагу й на те, що скасування обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд розглядає виключно за клопотанням прокурора. Проте заявник — засуджений, а не обвинувачений, й до нього не застосовуються положення КПК, які регламентують процедуру обрання, зміни чи скасування запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

Таким чином суд прийняв рішення відмовити довічно ув'язненому у задоволенні його клопотання та залишили вирок без змін.

Проте наразі ухвала не набрала законної сили, а тому в'язень ще має право її оскаржити в апеляційному суді.

Засуджений до довічного ув'язнення. Фото: google.com

У яких випадках засуджені не можуть бути мобілізовані та виключаються із військового обліку

Раніше адвокатка Марина Бекало розповідала, що у ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Раніше ми розповідали, чи дійсно умовний термін рятує від призову на військову службу.

Нагадаємо, ми писали про те, що представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня" звинувачували в ухиленні від призову. Проте суд визнав чоловіка невинним та зняв обвинувачення. Чому його виправдали?