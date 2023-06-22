Могут ли мобилизовать осужденных на пожизненное заключение — решение суда

Приговорен к пожизненному заключению. Фото: google.com

В Хмельницкой области приговоренный к пожизненному лишению свободы мужчина обратился в суд с ходатайством остановить исполнение приговора и избрать ему меру пресечения, которая позволит исполнить гражданский долг и пойти на фронт защищать Украину.

Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд. За что мужчина получил приговор и какое решение вынес суд, далее рассказываем в материале.

Читайте также:

Когда и за что осудили мужчину из Хмельнитчины

1998 мужчину осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года):

ч. 5 и 6 ст. 19 (Соучастие);

п. а, г ст. 93 (преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах);

ст. 69 (Бандитизм);

ч. 3 ст. 155-6 (Незаконная торговая деятельность).

Тогда ему угрожала смертная казнь, однако в 2000 году приговор был изменен на пожизненное лишение свободы.

"Через почти 25 лет за решеткой уроженец Каменец-Подольского района снова предстал перед судом — просил пересмотреть приговор по вновь открывшимся обстоятельствам", — отмечают в статье пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

Заключенный обратился в Ярмолинецкий районный суд с просьбой оправдать его или отправить дело на дорасследование. Он утверждал, что в то время следователи не учли его алиби и не смог реализовать свое право на защиту, поскольку он и его адвокат не участвовали в заседании Верховного суда Украины.

"На время рассмотрения этого заявления в суде в Украине ввели военное положение — и осужденный обратился в суд с ходатайством остановить исполнение приговора и избрать ему меру пресечения, которая позволит исполнить гражданскую обязанность по защите государства. О готовности взять его на поруки тогда заявила и одна из общественных организаций", — сообщили в апелляционном суде.

Приговорен к пожизненному заключению. Фото: google.com

Какое решение вынес суд

Во время судебного заседания прокурор опроверг пересмотр дела ведь по его мнению, за это время не появилось никаких новых обстоятельств. Также суд был уверен, что заключенный реализовал свое право на защиту.

"Ярмолинецкий райсуд обратил внимание и на то, что отмена обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд рассматривает исключительно по ходатайству прокурора. Однако заявитель — осужден, а не обвинен, и к нему не применяются положения УПК, регламентирующие процедуру избрания, изменения или отмены меры пресечения", — говорится в сообщении.

Таким образом, суд принял решение отказать пожизненно заключенному в удовлетворении его ходатайства и оставили приговор без изменений.

Однако пока решение не вступило в законную силу, а потому заключенный еще имеет право его обжаловать в апелляционном суде.

Приговорен к пожизненному заключению. Фото: google.com

В каких случаях осужденные не могут быть мобилизованы и исключаются из военного учета

Ранее адвокат Марина Бекало рассказывала, что в ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Ранее мы рассказывали, действительно ли условный срок избавляет от призыва на военную службу.

Напомним, мы писали о том, что представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня" обвиняли в уклонении от призыва. Однако суд признал мужчину невиновным и снял обвинение. Почему его оправдали?